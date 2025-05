Al Macte l’incontro con Elisa Caldana, Aliki van der Kruijs e Bruno Alves De Almeida

TERMOLI. Termina domani, al Macte, in via Giappone, l’apprezzatissima mostra “Il Falco di Karachi”.

Stasera, venerdì 2 maggio, dalle ore 19 alle 21, incontro con Aliki van der Kruijs, Bruno Alves De Almeida

e Elisa Caldana.

I tre protagonisti di questa conversazione sono la designer tessile Aliki van der Kruijs, il curatore e architetto Bruno Alves De Almeida e l’artista Elisa Caldana.

La ricerca di Aliki van der Kruijs interroga e visualizza la relazione tra persone, mondo naturale, colore e spazio, con particolare interesse per le narrazioni materiali.

Bruno Alves de Almeida lavora come curatore e responsabile degli artisti in residenza presso la Jan van Eyck Academie di Maastricht. La sua pratica è radicata nella specificità di un luogo e in risposta alle dinamiche socio-spaziali di ogni località.



Elisa Caldana è artista e vive da diversi anni nei Paesi Bassi dove ha frequentato la Jan Van Eyck Academie. La sua mostra personale Il falco di Karachi è visibile al Macte fino al 3 maggio.

Con il sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi.