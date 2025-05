Alla Brigida il piacere della lettura con “Più libri, più lib(e)ri”

TERMOLI. Prima la lettura dei libri, uno per ogni classe, poi l’incontro con chi quel libro lo ha pensato, scritto, rivisto, corretto e poi in qualche modo pubblicato.

Grazie al progetto di lettura in classe Più libri, più lib(e)ri, che da sei anni coinvolge gli alunni con il prezioso supporto del dirigente scolastico, professor Francesco Paolo Marra, che sostiene la lettura, gli studenti della scuola secondaria Maria Brigida di Termoli hanno potuto incontrare gli scrittori e accrescere il piacere di leggere insieme agli insegnanti in classe.

L’ultimo incontro ha visto protagonisti i ragazzi della classe terza, mercoledì 7 maggio, con ospite Daniele Aristarco.

L’autore di racconti e saggi divulgativi rivolti ai ragazzi, pubblicati sia in Italia sia in Francia, e docente di lettere nella scuola media oltre ad essere autore di cinema e radio, è tornato in città per un nuovo incontro, questa volta dedicato al suo testo Come essere vento. La giornata che mise fine alla guerra, letto dagli studenti per approfondire la storia e nello specifico lo sbarco in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale attraverso un racconto a più voci.

L’incontro è inserito nelle iniziative de Il maggio dei libri, organizzato anche nell’ambito della BILL Biblioteca della legalità, con il supporto della libreria Risguardi di Campobasso.

Ad aprile invece è stata ospite Espérance Hakuzwimana, scrittrice e attivista culturale nata in Ruanda durante gli anni del genocidio e cresciuta in provincia di Brescia. Con lei gli studenti delle classi prime hanno parlato del suo libro La banda del pianerottolo; la scrittrice ha risposto alle domande degli studenti toccando temi diversi e profondi come la bellezza della diversità, l’inclusione, l’amicizia, con un incontro stimolante e molto interessante che ha toccato anche la sua vita personale con un racconto sul suo viaggio in Africa alla scoperta della sua famiglia e delle sue origini, che ha particolarmente incuriosito gli studenti.

Per le classi seconde invece il libro letto è stato Celestiale di Francesca Bonafini, edito dalla casa editrice SINNOS e terzo classificato al Premio Letteratura Ragazzi di Cento. Con lei gli studenti hanno parlato di amore, amicizia, adolescenza come età di profondi cambiamenti, il potere del linguaggio e la forza delle parole.

“Ringraziamo Della Passarelli, presidente e fondatrice della SINNOS, per i contatti con l’autrice ed il supporto organizzativo”, hanno affermato dalla scuola.

Anche gli studenti della scuola primaria sono stati coinvolti nel progetto, ospitando Antonella Ranieri, formatrice e atelierista, specializzata in editoria, illustrazione, letteratura per l’infanzia e pedagogia della lettura.

Con lei, i piccoli della classe 5^A di via Maratona hanno svolto l’attività dal titolo Nella mia testa c’è un paese: alla lettura di un albo illustrato, ha fatto seguito la costruzione collettiva di bellissimi elaborati grafici realizzati con diverse tecniche.

Tanti i progetti dedicati ai libri come Bookclub, Libriamoci, Read more, Classe di lettori, e poi la giuria Premio Strega Ragazze e Ragazzi che ha portato alcuni studenti dell’istituto Brigida a Roma per scegliere i migliori testi.

“Ringraziamo la libreria Risguardi di Campobasso, Fahrenheit e L’ora d’aria, per l’ordine delle copie e la disponibilità e collaborazione sempre mostrata in tutte le attività da noi proposte, i colleghi e le colleghe e tutti coloro che hanno permesso di realizzare l’attività”, hanno concluso le referenti del progetto.