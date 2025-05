Alla vigilia della partenza del Giro d’Italia, il treno rosa fa scalo alla stazione di Termoli

TERMOLI. Non potremo avere il ‘brio’ della carovana rosa in città, ma stamani qualcosa del genere a Termoli si è fermato. Com’è noto, domani parte il Giro d’Italia numero 108, straordinariamente in terra d’Albania: la tappa sarà Durazzo-Tirana.

A metà mattina abbiamo immortalato il convoglio regionale che ospita in alcune giornate il trofeo Senza Fine.

Per il 2025 Trenitalia, società del Gruppo FS, conferma il proprio impegno come Official Green Carrier del Giro d’Italia e del Giro-E. Un sodalizio che ribadisce l’impegno di FS nella promozione di una mobilità sostenibile, integrando il viaggio in treno con l’uso della bicicletta per uno stile di vita attento all’ambiente.

Trenitalia, durante tutte le tappe italiane della 108ª edizione della Corsa Rosa, sarà presente con uno stand nelle aree di partenza e di arrivo offrendo al pubblico momenti di intrattenimento, rivolto a grandi e piccini, con giochi tematici e la distribuzione di gadget esclusivi. A ogni vincitore di tappa sarà inoltre consegnata una Carta Regalo Trenitalia, da utilizzare sui collegamenti della società, a testimonianza del legame sempre più stretto tra sport e mobilità ferroviaria.

Non mancherà il Trofeo Senza Fine, simbolo del Giro, che viaggerà in treno prima dell’avvio della competizione a bordo di Intercity e Frecciarossa. Durante l’undicesima tappa del 21 maggio, da Viareggio a Castelnovo ne’ Monti, e nella penultima del 31 maggio, da Verrès a Sestrière, il trofeo seguirà la corsa a bordo di un Regionale appositamente allestito con una livrea rosa dedicata.