Architettura e Design: lo studio Nosce al primo posto nel concorso sulla nuova identità positiva di Termoli

TERMOLI. Termoli celebra l’eccellenza dell’architettura e del design con il 64° Premio Termoli, un evento prestigioso che mette in luce talenti emergenti e affermati. L’annuncio ufficiale – nell’ambito della cerimonia di inaugurazione di ieri sera al Macte in via Giappone – ha svelato con la direttrice e curatrice Caterina Riva – i vincitori della competizione, evidenziando il contributo innovativo di ciascun partecipante.

🥇 1° premio: Sabrina d’Amicis, Domenico Piro, Marco Maria Corcione – Studio Nosce, Roma, Italia.

🥈 2° premio: Krisztina Bozzai, Renata Vasko – Budapest, Ungheria.

🥉 3° premio: Szilvia Biai, Adrienn Halász – Budapest, Ungheria.

L’evento non è solo un’opportunità per riconoscere l’eccellenza nel settore, ma anche per avvicinare il pubblico alle nuove frontiere del design. L’esposizione, aperta fino al 20 settembre, offre ingresso gratuito, consentendo ai visitatori di immergersi in un panorama creativo e innovativo.

Congratulazioni a tutti i partecipanti per il loro contributo straordinario alla cultura architettonica e al design!

Al centro del concorso il progetto di Rebranding della città di Termoli.

Architetti, designer e creativi da tutto il mondo erano chiamati a immaginare una nuova identità coesa e positiva per Termoli, che possa spingersi verso il futuro attraverso una trasformazione culturale consapevole.

Il bando, aperto a studenti, ingegneri, artisti, designer, architetti, in team o come singoli, è stato gestito dalla piattaforma online Terraviva, che si occupa di concorsi di architettura e design e di rigenerazione urbana a livello internazionale.