“Autonomi Lab – Impronte Inklusive”: il tempo vuoto diventa un futuro possibile

TERMOLI. “Autonomi Lab – Impronte Inklusive”: un progetto che trasforma il tempo vuoto in futuro possibile.

C’è un tempo, dopo la scuola, che sembra sospeso. Un tempo fatto di sogni, ma anche di incertezze. Alcuni lo riempiono, altri lo subiscono. È proprio in questo tempo che nasce “Autonomi Lab – Impronte Inklusive”, un’iniziativa delle associazioni La Luna nel Pozzo, Ark21&More e del Centro Giraluna, pensata per dare forma e direzione a quel tempo che troppo spesso resta vuoto. Non un semplice progetto, ma un’opportunità vera.

“Autonomi Lab” vuole essere uno spazio in cui scoprire sé stessi, avvicinarsi al mondo del lavoro, costruire autonomia, e soprattutto sentirsi parte di qualcosa.

È un’idea che parla di libertà, nuovi inizi, casa, comunità, un luogo dove ogni piccolo gesto può diventare rivoluzione. Il progetto è stato presentato presso la Sala Consiliare del Comune, in un incontro aperto non solo agli addetti ai lavori, ma anche ai cittadini. Tra i primi sostenitori di questa realtà c’è anche l’Azienda Autonoma di Turismo e Soggiorno del Molise, con il suo commissario, il prof. Remo Di Giandomenico, che ha creduto sin da subito nel valore sociale e territoriale di questa sfida.“Autonomi Lab – Impronte Inklusive” è più di un nome: è una visione concreta, un sogno che inizia a camminare, una casa che si costruisce giorno dopo giorno, insieme.