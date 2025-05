Ballinsé Beach: il festival internazionale di balli e suoni popolari a Marina di Chieuti

MARINA DI CHIEUTI. Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, Marina di Chieuti, si trasforma in un crocevia di culture, danze e suoni grazie alla nuova edizione di Ballinsé Beach, il festival internazionale dei balli e dei suoni popolari. Ospitato presso l’Hotel Residence Milano, a due passi dal mare, l’evento promette quattro giorni di musica, incontri e creatività condivisa.

Nato a Panni nel 2022 da un’idea di Rocco Gesualdi, che ne è anche direttore artistico, Ballinsé è molto più di un festival musicale: è un progetto sociale e culturale che celebra la “Restanza”, ovvero la scelta di restare, vivere e prosperare nella propria terra, in un’ottica di apertura, scambio e trasformazione.

Dopo l’introduzione nel 2023 dello spazio camping e di un percorso sempre più orientato alla sostenibilità ambientale, il Ballinsé continua a crescere come un luogo in cui “ogni nota è un invito alla libertà e all’ispirazione”. Il Festival si conferma un punto di riferimento per chi cerca un’alternativa autentica al turismo mordi-e-fuggi e ai festival convenzionali.

L’edizione 2025, Ballinsé Beach, è la prova che si può fare cultura rimanendo fedeli alle proprie radici, aprendo le braccia al mondo.

Con circa 300 partecipanti attesi tra iscritti full, one-day, artisti e staff, Ballinsé Beach 2025 si prepara ad accogliere una comunità vibrante di persone accomunate dal desiderio di vivere un’esperienza autentica, tra arte, natura e convivialità.

Il programma è ricchissimo: concerti all’alba, workshop di canto, danza popolare e teatro, incontri con la comunità Arbëreshë, presentazioni di libri, seminari di Metodo Feldenkrais e Reiki, oltre a performance artistiche spontanee che trasformeranno ogni momento in un’occasione di ispirazione.

Tra gli artisti in lineup: Carlo Massarelli, Diego Comi Gonzales, DJ Blef, Figli di Puglia, Joachim Montbord, Julien Boheme, Lorenzo Vaira, Paranza Peppino di Febbraio, Skattacorë, Tradplus, Voci del Sud, Maria Türme, dj etnica tzigana, e molti altri, in rappresentanza di sonorità locali e internazionali, dal cuore della Puglia fino alla Bucovina romena.

Quest’anno il Festival affronta una nuova sfida perché completamente autofinanziato, dunque aperto alla collaborazione con aziende che vanno ad aggiungersi agli Sponsor storici quali:

Pastificio Tamma, Rosso Gargano, Saura Prosciutti di Panni, Catalano Vini dalla Basilicata, e quest’anno anche:

Masseria Li Gatti, Carni Piú di Torremaggiore, Expo Caffè di Grottaminarda, Gin di Puglia da Foggia, Amacon Immobiliare da Vancouver.

Il Festival gode del patrocinio gratuito di Puglia Culture, del Comune di Chieuti, del Comune di Panni e del Comune di Torremaggiore.