Carrese di Portocannone: “promo ufficiale della Corsa del 1^ giugno”

PORTOCANNONE. Mancano poco più di 10 giorni alla Carrese di Portocannone, il gruppo di maggioranza, Hora Jone-Con il cuore per Portocannone, divulga il video ufficiale di presentazione dell’evento di domenica 1^ giugno.

«Con profondo orgoglio condividiamo lo spot ufficiale della Corsa dei Carri di Portocannone 2025, in programma per domenica 1° giugno: un omaggio vibrante alla nostra storia, un’esplosione di emozioni che ogni anno si rinnova nel cuore della nostra comunità.

È il battito antico e potente di un paese intero che si mette in movimento.

Un sentito ringraziamento a Luca Faraone, che con straordinaria sensibilità ha saputo catturare e restituire, attraverso immagini e suoni, tutta la magia e l’intensità di una tradizione che si vive con l’anima, prima ancora che con gli occhi.

Utilizziamo questo spot per diffondere il più possibile la bellezza dell’evento, affinché domenica 1° giugno Portocannone possa accogliere visitatori, curiosi, appassionati… e far sentire a tutti, almeno per un giorno, il privilegio di appartenere a questa storia».