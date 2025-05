Col Corteo Medievale si respira l’aria del XIII secolo

TERMOLI. I costumi d’epoca attirano sempre tanto, e lo dimostrano l’apprezzamento avuto stasera in centro dalla sfilata del corteo medievale del XIII secolo, organizzato dalla Pro loco Termoli, grazie alla partecipazione di numerose associazioni, provenienti anche da fuori del Molise. Cavalieri, dame, cavalli, trombettieri, sbandieratori, decine e decine di figuranti che hanno riportato la città ai fasti di una volta, quelli in cui si edificava il paese vecchio col Castello Svevo.

Tra le formazioni presenti, i Cavalieri di San Timoteo.

L’evento, curato dal presidente Luciano Calignano, ha richiamato molta gente nello spettacolo di piazza Monumento, dove è confluito il primo corteo, prima di ridiscendere sul Corso Nazionale, destinazione piazza Duomo.

E’ la 16° edizione del ‘Corteo Storico Medievale “Termoli XIII secolo’”, per rievocare il ritorno dei cavalieri della crociata per la conquista di Costantinopoli con le relique di San Timoteo.

Suggestiva l’esibizione degli sbandieratori, accompagnati dal suono delle trombe e dei tamburi.

Termoli torna al Medioevo: successo per il corteo storico tra dame, cavalieri e spettacoli mozzafiato

Un evento che ha saputo incantare cittadini e turisti, riportando in vita atmosfere d’altri tempi tra fantasia, storia e tradizione, seguito in diretta Facebook da Termolionline.

Il corteo ha preso il via con l’arrivo spettacolare dei cavalieri dal porto, ricongiungendo idealmente due punti della città e dando il via a una rievocazione capace di far rivivere il fascino medievale. Dame, giullari, frati e armigeri hanno sfilato lungo le strade del centro cittadino, animate dalle evoluzioni degli sbandieratori e dal ritmo coinvolgente di tamburi e chiarine.

La parata ha attraversato l’intero centro termolese, attirando l’attenzione e la partecipazione entusiasta di famiglie, bambini e visitatori. In un crescendo di emozioni, le esibizioni coreografiche degli sbandieratori hanno saputo trasportare i presenti in un’epoca lontana, regalando attimi di autentica meraviglia.

Gran finale ai piedi del Duomo, cuore pulsante del borgo antico, dove una folla gremita ha assistito all’ultima spettacolare performance degli sbandieratori. Tra applausi e occhi sgranati, molti hanno voluto immortalare il momento con i propri smartphone, conservando un ricordo indelebile di una serata magica.

L’iniziativa si è rivelata un vero successo, riuscendo nell’intento di far rivivere alla città e ai suoi ospiti l’incanto del XIII secolo. Un’esperienza immersiva che ha saputo coniugare spettacolo, cultura e senso di comunità, confermando ancora una volta la forza evocativa della storia quando incontra la passione dell’animazione territoriale.