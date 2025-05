Col dottor Mariano Flocco la “Giornata nazionale del sollievo” alla Piccola Lourdes di Montecilfone

MONTECILFONE. XXIV Giornata Nazionale del Sollievo a Montecilfone: Un Evento di Solidarietà e Consapevolezza. Montecilfone si prepara ad accogliere la XXIV Giornata Nazionale del Sollievo, un evento di grande significato che si terrà oggi pomeriggio, sabato 31 maggio 2025, presso la suggestiva Piccola Lourdes, nel bosco Corundoli.

Questa giornata, istituita nel 2001 su proposta del Ministro della Salute Umberto Veronesi, ha l’obiettivo di promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, soprattutto per coloro che si trovano nelle fasi terminali della vita. La Giornata del Sollievo nasce con una connotazione affermativa e propositiva: non è una lotta contro il dolore, ma un’iniziativa a favore del sollievo, che può essere raggiunto anche attraverso l’umanizzazione delle cure mediche. Nel corso degli anni, il suo obiettivo si è ampliato, includendo tutte le condizioni di malattia e sofferenza, sensibilizzando le istituzioni sanitarie e la società civile a un nuovo approccio alla cura. La legge nazionale 38/2010 sancisce il diritto dei cittadini ad accedere alla terapia del dolore e alle cure palliative, definendole un diritto inviolabile.

Tuttavia, la sua applicazione sul territorio nazionale è ancora disomogenea, creando disparità nel trattamento del dolore cronico e dei bisogni dei pazienti in fase terminale. Le cure palliative rappresentano un pilastro fondamentale della medicina moderna, garantendo ai pazienti affetti da malattie inguaribili un’assistenza che va oltre la semplice guarigione.

L’obiettivo è migliorare la qualità della vita, alleviare il dolore e offrire supporto psicologico, sociale e spirituale. In Italia, nonostante la legge 38/2010, molte strutture sanitarie faticano a garantire un accesso equo a queste cure, creando disparità tra le diverse regioni. L’evento inizierà alle 17:00 con i saluti delle autorità locali, tra cui il parroco Don Franco Pezzotta, il sindaco Giorgio Manes, e il responsabile della Rete di Cure Palliative dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Mariano Flocco. A seguire, ci sarà un monologo di Ida Mazzocchetti, intitolato “Di cosa è fatta la Speranza”, ispirato alla figura di Cicely Saunders, pioniera delle cure palliative nel mondo sanitario. Alle 18:30, la giornata si concluderà con la celebrazione della Santa Messa, un momento di raccoglimento e spiritualità che chiuderà il mese mariano. Montecilfone è stato scelto per ospitare questa importante celebrazione grazie alla presenza della Piccola Lourdes, un luogo di grande valore spirituale immerso nella natura. Il bosco Corundoli offre un ambiente di pace e serenità, ideale per riflettere sul significato del sollievo e della cura dei sofferenti. Questa giornata rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’importanza del sollievo, non solo come obiettivo medico, ma come atto di umanità e vicinanza verso chi soffre. Montecilfone, con il suo luogo spirituale immerso nella natura, sarà il cuore pulsante di questa iniziativa, unendo istituzioni, professionisti sanitari e cittadini in un percorso di consapevolezza e solidarietà.