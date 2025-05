Concerto di fine anno dell’istituto “Bernacchia” in piazza Monumento

TERMOLI. Concerto di Fine Anno dell’Istituto Comprensivo “O. Bernacchia” nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto Termoli.

Un pomeriggio di musica ed emozioni ha incantato Piazza Vittorio Veneto, che oggi ha ospitato il concerto di fine anno dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo “O. Bernacchia”. Un evento carico di entusiasmo, talento e partecipazione, che ha visto protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, impegnati in esecuzioni orchestrali e corali di grande impatto. La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali dell’assessore Paola Cecchi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Termoli, della dott.ssa Maria Chimisso, direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, e della dott.ssa Ettorina Tribò, dirigente dell’Ambito Territoriale di Campobasso. Tutti gli interventi sono stati segnati da parole di apprezzamento e stima per l’impegno, la passione e la qualità artistica dimostrata dagli studenti durante l’intero anno scolastico. A presentare la serata è stata la prof.ssa Luisangela Quici, che con professionalità, chiarezza e calore ha saputo accompagnare il pubblico lungo tutto il concerto, valorizzando ogni momento dell’esibizione.

Il programma musicale ha coinvolto tutte le classi dell’indirizzo musicale. Le classi prime si sono esibite nei celebri brani Main Theme: The Addams Family e The Sound of Silence del duo Simon & Garfunkel, mentre le classi seconde e terze hanno offerto un ampio repertorio che ha spaziato dal classico al pop, mostrando versatilità e maturità musicale. Particolarmente applaudite sono state le esibizioni degli alunni che, con grande orgoglio per l’intero istituto, hanno recentemente conquistato il primo premio al Concorso Nazionale “Città di Pescara”, portando alto il nome della scuola anche al di fuori dei confini regionali. A dirigere e accompagnare i ragazzi in questo percorso musicale i professori dell’indirizzo: Prof.ssa Giuseppina Nista (pianoforte), Prof. Loris Fiore (clarinetto), Prof. Antonello Petti (percussioni) e Prof.ssa Clara Silletta (flauto traverso).

Il coro è stato curato con competenza e dedizione dal Prof. Paolo Maiellaro, che ha guidato gli studenti nelle esecuzioni vocali, contribuendo in modo determinante alla riuscita dell’intero evento. In chiusura, la dirigente scolastica dott.ssa Rosanna Scrascia ha ringraziato calorosamente tutti i presenti e sottolineato con convinzione l’importanza dei percorsi a indirizzo musicale, che rappresentano per gli studenti un’occasione di crescita culturale, espressiva e personale di grande valore. Il concerto è stato non solo un saggio finale, ma una vera e propria festa della scuola, capace di unire istituzioni, famiglie e territorio attorno alla bellezza della musica e alla dedizione dei ragazzi.