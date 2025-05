“Concorso Città di Pescara”, riconoscimenti all’orchestra dell’istituto “Bernacchia”

TERMOLI. Un altro traguardo importante per l’istituto comprensivo “Bernacchia” di Termoli, scuola ad indirizzo musicale, che venerdì, scorso, 23 maggio 2025, ha partecipato con la propria Orchestra al prestigioso Concorso Nazionale “Città di Pescara”, svoltosi presso il suggestivo auditorium dell’Aurum.

Gli alunni, guidati con passione e professionalità dai docenti Loris Fiore (clarinetto), Giuseppina Nista (pianoforte), Clara Silletta (flauto) e Antonello Petti (percussioni), si sono esibiti sia in formazioni orchestrali che come solisti, portando a casa ottimi risultati e il plauso della giuria.

Il repertorio proposto ha spaziato da classici della musica colta, come “Eine kleine Nachtmusik” di Mozart, fino a coinvolgenti medley della musica italiana e internazionale: un omaggio a Lucio Battisti, seguito da un Medley Anni ‘80 con brani di Michael Jackson, Europe e Village People.

Un programma vario e accattivante, che ha messo in luce le competenze musicali acquisite dagli alunni e la loro capacità di interpretare stili diversi con entusiasmo e maturità artistica. Grande soddisfazione per l’Orchestra , che ha ottenuto il punteggio di 93/100, classificandosi al secondo posto nella propria categoria e confermandosi tra le migliori formazioni orchestrali presenti al concorso.

Risultati eccellenti per l’Istituto “Bernacchia”:

1° classificati:- Caruso Elisa (flauto) – 95/100

– Mucciarella Gianmario (pianoforte) – 95/100

– Palagano Federico (pianoforte) – 95/100

2° classificati:- Volpe Angelo (pianoforte) – 94/100

– Marinucci Carlo (pianoforte) – 92/100

– Chiola Vincenzo e Andrea Di Florio (duo clarinetto e pianoforte) – 92/100

– Di Martino Nicolas (flauto) – 91/100

– Falcone Bryan (pianoforte) – 91/100

3° classificati:- Leone Ilaria (flauto) – 88/100

– Palmieri Donato (pianoforte) – 87/100

Questi studenti hanno raggiunto risultati eccellenti, collocandosi ai vertici delle classifiche e contribuendo con il loro talento al successo complessivo dell’Istituto. Oltre ai riconoscimenti ottenuti, l’esperienza ha rappresentato per tutti gli studenti un’occasione preziosa di crescita personale e confronto musicale, in un contesto stimolante e professionale. L’esibizione ha contribuito a portare lustro all’Istituto “Bernacchia”, che continua a distinguersi per la qualità del suo indirizzo musicale. Gli alunni, entusiasti e motivati dai successi raggiunti, si stanno ora preparando con impegno per il saggio di fine anno, in programma il 30 maggio 2025 a Termoli: un nuovo appuntamento per condividere con famiglie e cittadinanza il frutto di un anno di impegno, studio e passione per la musica.