Conferita la cittadinanza onoraria al generale Cervi

SAN FELICE DEL MOLISE. Si è svolta questa mattina, presso la sala consiliare, la cerimonia di consegna della Cittadinanza Onoraria di San Felice del Molise al Gen. di B. Luca Cervi.

“Una cerimonia molto sentita che ha evidenziato il legame della Nostra comunità alle Fiamme Gialle proprio per la figura del Nostro Eroe Antonio Zara M.O.V.M., che il Gen. Cervi in questi anni di servizio in Molise ha sempre valorizzato come punto di riferimento non solo per i Finanzieri ma per tutti. Proprio per questo Suo impegno, in particolare nell’anniversario del cinquantesimo dall’attentato, il Consiglio Comunale ha voluto conferirgli la Cittadinanza Onoraria”; il commento del sindaco Zara.