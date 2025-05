Contro il consumo di eroina: «I diari di Phoenix House»

TERMOLI. Proseguono le attività di sensibilizzazione promosse dall’associazione Faced con la comunità Il Noce e La città Invisibile. Il prossimo appuntamento del ciclo di incontri la Comunità si-cura si terrà martedì 20 maggio proprio negli spazi della comunità Il Noce, a Termoli in via delle acacie 4.

L’occasione sarà la presentazione del libro di Mauro Croce, recentemente edito da Durango edizioni, I diari di Phoenix House.

Gli ultimi decenni del secolo scorso hanno visto in Italia un drammatico e diffuso consumo di eroina da parte di molti giovani. Una realtà troppo presto rimossa che ha visto servizi pubblici e volontariato cercare, in un vuoto istituzionale, di rispondere ai bisogni ed alle sofferenze di tanti ragazzi e famiglie. In questo quadro le comunità terapeutiche hanno assunto una dimensione mitica.

Tra queste la Phoenix House di Londra che, per i suoi risultati, diventerà luogo di speranza e pellegrinaggio. Ma qual è il metodo adottato che molti hanno cercato di imitare? E quale la quotidianità per un residente? È quello che si è domandato un allora giovane psicologo che ha voluto immergersi in tale realtà tenendo un diario personale la cui pubblicazione oggi, rappresenta una formidabile occasione per rileggere quel periodo, con le parole e lo sguardo di allora ma con la consapevolezza di oggi.

Mauro Croce è psicologo, psicoterapeuta e criminologo. Ha lavorato nei servizi pubblici per le dipendenze facendo anche parte della Consulta degli esperti e degli operatori delle tossicodipendenze del Ministero della Solidarietà Sociale. È stato formatore in Algeria per conto del Consiglio d’Europa. È docente di “Psicologia della Addiction” alla Università della Valle d’Aosta ed insegna alla Supsi di Lugano. Dialogheranno con l’autore Marco Cataldo e Antonio De Lellis.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la libreria Fahrenheit di Termoli.

A partire dalle 16, Il Noce apre le sue porte alla comunità locale: sarà possibile visitare il centro e, per chi lo vorrà, donare beni di prima necessità per la Città Invisibile, che opera in favore delle persone senza dimora e di altre in difficoltà del territorio. Alle 18, la presentazione de I diari di Phoenix House e, a seguire, un aperitivo sociale.

La cittadinanza è invitata a partecipare!