Debate: l’Alfano-Perrotta brilla alle finali nazionali

TERMOLI. Ancora due significativi piazzamenti per le squadre di debate dell’Alfano-Perrotta in altrettanti tornei nazionali svoltisi in questa settimana.

La squadra “Ars retorica”, composta da Eleonora Clara Valente (4CLS), Irene Candeloro e Claudio Canulli (3ALS), Alessandra Pezzano (3ALC), Federica Celebre e Tecla Vizzarri (3BLC), accompagnata dal prof. Mario Mascilongo, si è classificata al sesto posto delle finali nazionali del torneo “Exponi le tue idee”, svoltosi a Milano dal 21 al 23 maggio.

La squadra “Check Mate”, formata da Alessia Cesari e Giulia La Torre (5BLC), Manuela Cucoro (5BLS) e Claudio Canulli (3ALS), accompagnata dalla prof.ssa Marilea Pasquale e dall’ex alunna e debater Chiara Caserta, si è qualificata al quinto posto assoluto alle finali nazionali del Campionato Italiano Giovanile di Debate, su 74 squadre partecipanti provenienti da tutta Italia.

Nelle finali nazionali, disputate a Misano Adriatico il 24 e 25 maggio, ha confermato la quinta posizione finale, a cui si aggiunge il buon risultato individuale di due studenti dell’Alfano-Perrotta, Giulia La Torre e Vincenzo Mastronardi, giudicati tra i migliori 10 speaker dell’intero torneo.

La Dirigente scolastica Concetta Rita Niro, nel congratularsi con studenti e docenti per i positivi risultati conseguiti, sottolinea ancora una volta il valore formativo del percorso didattico del debate e la costante azione dell’Alfano nella valorizzazione delle eccellenze.