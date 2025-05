TERMOLI. Dentro-fuori la scuola: all’istituto Brigida il progetto Indire per formare cittadini del domani.

L’istituto comprensivo Brigida ha promosso anche per questo anno scolastico il programma Avanguardie Educative dell’Indire, a cui ha aderito dal 2021-2022 e nello specifico al progetto «Dentro/fuori la scuola – Service Learning», per proporre una scuola civica come luogo di incontro tra sapere formale e informale che si realizza integrando scuola e territorio attraverso esperienze di apprendimento significativo con finalità di interesse sociale.

Nel corso dei tre giorni – 12, 13 e 14 maggio – gli studenti delle classi seconde hanno partecipato alle diverse attività di laboratorio proposte che hanno permesso loro di conoscere il territorio della città e di viverlo in maniera diversa: con una esperta hanno osservato il borgo per il laboratorio di fotografia; con i volontari della Lilt al borgo e al Circolo della Vela a Rio Vivo hanno conosciuto gli scenari di prevenzione e infine hanno usato nuove tecnologie con il corso di robotica e coding per i progetti Tech Up di informatici senza frontiere svolti nel laboratorio informatico della scuola.

Con i Service Learning i ragazzi sono protagonisti grazie ad un approccio pedagogico esteso basato su percorsi di apprendimento che permettono di vivere la scuola in maniera diversa con l’intervento di esperti e in contesti di vita reale in cui si lavora con e per la comunità per sviluppare competenze per la cittadinanza e il lavoro, stimolare la riflessione e arricchire le conoscenze. “Nello scenario di «Avanguardie educative» questo approccio consente di introdurre metodologie didattiche attive e alternative rispetto alla lezione frontale, riconfigurando gli spazi e i tempi dell’insegnamento e dell’apprendimento – ha affermato il dirigente scolastico professor Francesco Paolo Marra – per questo lo abbiamo riproposto alle nostre classi seconde. Dobbiamo ringraziare i docenti in collaborazione con i rappresentanti dei genitori che hanno lavorato in sinergia e con tanto impegno per la realizzazione delle attività e poi ringraziamo Il circolo della vela, la Lilt e gli esperti che hanno dato la loro disponibilità”.