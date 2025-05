“Dopo la favola” del Salone del Libro, le tappe di Alessia Iuliano a Larino e Avellino

LARINO. Dopo il successo riscosso al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 con la presentazione della sua terza raccolta poetica, la poetessa e illustratrice molisana Alessia Iuliano torna al sud con una serie di appuntamenti che intrecciano arte, parola e comunità.

Il primo incontro è in programma per venerdì 23 maggio a Larino, in occasione della cerimonia di consegna degli attestati della LUTE – Libera Università del Tempo Libero. Nell’ambito dell’Aperitivo Poetico, a partire dalle ore 17.30, Alessia Iuliano presenterà la sua ultima opera, “Dopo la favola”, presso il suggestivo Centro culturale Afra (via delle Fate, 7). Un’occasione preziosa per ascoltare la voce di una delle autrici più originali e riconoscibili della nuova poesia italiana, in un incontro intimo e autentico con il pubblico che accorrerà.

Ma il tour della nostra concittadina non si ferma qui. Dal 28 al 30 maggio, Alessia sarà tra gli ospiti di “Irpinia Poetica”, una rassegna culturale e multi-artistica che coinvolgerà Avellino e diversi comuni dell’Irpinia con performance, incontri e laboratori. Oltre a portare sul palco la forza visionaria dei suoi versi, la poetessa sarà protagonista anche in veste di formatrice, conducendo laboratori poetici rivolti a bambini, preadolescenti e adolescenti. Un’occasione speciale per accompagnare le nuove generazioni alla scoperta della poesia come strumento di ascolto, espressione e libertà interiore.

Alessia Iuliano, infatti, è da sempre impegnata nella relazione educativa e di cura attraverso le arti. È diplomata in musicoterapia presso il Conservatorio, illustratrice e ha conseguito un master in educazione dell’attività grafica del disegno e della scrittura. Da oltre un anno conduce una ricerca nell’ambito della filosofia dell’educazione, con l’obiettivo di rendere la poesia accessibile a tutti come – nelle sue parole – «postura di risonanza con il mondo e con la vera vita».

In quest’ottica, ha realizzato laboratori poetici per adolescenti e adulti, oltre a numerosi incontri nelle scuole nell’ambito del progetto nazionale Libriamoci. Per il Centro per il libro e la lettura, ha ideato e condotto laboratori dedicati alla scuola dell’infanzia, coinvolgendo anche i genitori, in attività creative che combinano lettura, movimento e musica.

La sua ultima tappa formativa si è svolta appena lo scorso 14 maggio, quando è stata ospite del Maggio dei Libri presso l’Istituto Comprensivo John Dewey di San Martino in Pensilis – plesso di Portocannone. In quell’occasione ha incontrato le classi quarte e quinte della scuola primaria e le seconde e terze della secondaria di primo grado, per un laboratorio sulle potenzialità della poesia come forma di attenzione al mondo, cura e trasformazione.

Un percorso, quello di Alessia Iuliano in continua evoluzione, che tappa dopo tappa fa della poesia e dell’arte uno spazio vivo di libertà, relazione e possibilità anche nei comuni del nostro territorio!