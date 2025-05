Educazione alla solidarietà: la Croce Rossa incontra gli studenti

TERMOLI. In piazza Monumento, il comitato di Termoli della Croce Rossa Italiana, in occasione della festa internazionale, ha incontrato gli studenti della Scuola Oddo Bernacchia. Abbiamo chiesto al presidente Donato Ciccone del Comitato di Termoli perché si celebra questa manifestazione proprio oggi: “L’8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant. Come ogni anno, la Croce Rossa Italiana mette in campo iniziative ed eventi per promuovere e far conoscere le attività che la nostra associazione è chiamata a svolgere quotidianamente. Oggi siamo presenti in piazza per presentare mezzi e materiali, nonché procedure salvavita ai giovani studenti della scuola Bernacchia”.

La piazza in festa, gremita di ragazzi, con tanta curiosità e partecipazione, si è avvicendata presso le varie postazioni, dove gli istruttori Cri hanno illustrato i cenni storici della Croce Rossa, del Movimento Internazionale e la nascita del Diritto Internazionale Umanitario. Per la parte socio-sanitaria sono state illustrate le diverse tecniche e procedure: come va eseguita la chiamata ai soccorsi sanitari al numero 118 (che verrà sostituito con il numero unico delle emergenze 112), quali sono le manovre per una corretta esecuzione del Bls (Basic Life Support), la rianimazione cardio-polmonare in attesa dei soccorsi sanitari qualificati, e le manovre per la disostruzione pediatrica e l’impiego dei mezzi d’emergenza come l’ambulanza e le sue dotazioni presenti a bordo, l’uso dei diversi dispositivi in caso di emergenza.

La vicepresidente del comitato, avvocato Cecilia D’Errico, ci ha illustrato nei dettagli le attività: “Per questo 8 maggio abbiamo pensato di rendere conoscibile e riconoscibile la Croce Rossa. Abbiamo unito il racconto della nascita della Cri con una serie di attività per i ragazzi della scuola Primaria Principe di Piemonte, mostrando tutte le manovre di primo soccorso. Inoltre, abbiamo spiegato che cosa è la Croce Rossa Italiana e presentato le attività che svolgiamo quotidianamente, come il comitato locale di Termoli è strutturato e le diverse aree di intervento, come l’area sociale di cui la delegata è Silvana La Fronza, la donazione sangue con la delegata Adele Marcasciano, la sala operativa con il delegato Rino Del Grosso, l’area giovane e l’area emergenza”.

La Giornata internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, fece per la prima volta la sua comparsa alla Conferenza di Varsavia nel 1923. La data in cui la giornata si celebra coincide con la nascita del fondatore Jean Henry Dunant, nato l’8 maggio 1828 a Ginevra. Il 28 giugno 1859, Dunant si trovava a Solferino, dove prestò la sua opera di soccorso durante la II Guerra d’Indipendenza, e dove ebbe l’idea di organizzare un movimento internazionale che si prendesse cura di tutti i feriti presenti sui campi di battaglia. Grazie al lavoro svolto dal “Comitato di Cinque”, il 22 agosto 1864 a Ginevra, alla presenza di diversi capi di stato e regnanti, venne sottoscritta la prima convenzione di Ginevra, che sancisce di fatto la nascita della Croce Rossa. Dunant per la sua opera nel 1901 riceve il primo premio Nobel per la Pace.

Sul municipio del Comune di Termoli, è stata esposta la bandiera della Croce Rossa. Questo simbolo di neutralità dell’associazione vuole essere un messaggio di pace, dove ciascun volontario della CRI testimonia l’attaccamento ai principi e valori del Movimento Internazionale Croce Rossa, l’importanza nelle zone in conflitto dell’operato del nostro Movimento e l’impegno quotidiano per la pace. Con zelo e spirito di servizio, tutto il personale del Comitato della città Adriatica concorre, in silenzio, nell’assistenza socio-sanitaria, nella diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e nell’assistenza ai soggetti vulnerabili, nelle attività di emergenza, pubbliche calamità, grandi eventi, manifestazioni sportive, in ambito internazionale, nazionale ed in favore della popolazione di Termoli e dei comuni limitrofi. La manifestazione è stata molto apprezzata dagli studenti e dai numerosi cittadini intervenuti.

La redazione di Termolionline formula gli auguri a tutti i volontari del Comitato di Termoli della Croce Rossa Italiana.

Giuseppe Alabastro