SANTA CROCE DI MAGLIANO. Erasmus Plus, il Liceo di Santa Croce sempre più aperto al mondo. Conclusa l’ultima mobilitàÈ giunta a conclusione l’ultima mobilità Erasmus partita il giorno 27/03/2025 e terminata il 03/04/2025 dove i ragazzi delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano hanno accolto con calore gli studenti della Bulgaria e della Romania.

I ragazzi bulgari e rumeni sono stati ospitati ognuno in una diversa famiglia con i rispettivi “buddies”, mentre i professori hanno soggiornato nei b&b locali accompagnati nei vari spostamenti dalla commissione Erasmus formata da: Antonio Mancini, Giulia Arcano, Maria Elena Andreozzi, Isabella Liberatore e Giovanni Mauro Mucciaccio e dalla dirigente Giovanna Fantetti, che ha fortemente sostenuto e incoraggiato il progetto.

In questi giorni, i ragazzi hanno preso parte a delle attività svolte presso il Liceo Scientifico Raffaele Capriglione, avendo l’opportunità di seguire lezioni con i professori di italiano, matematica, fisica e scienze e osservare da vicino i vari laboratori presenti nella scuola rimanendo piacevolmente colpiti dalla struttura e dalla preparazione degli alunni e dei docenti. Inoltre, hanno avuto l’occasione di visitare i paesi limitrofi come: Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia conoscendo culture e tradizioni del posto.

Nella giornata di domenica 30/03/2025 tutti i ragazzi si sono recati ad Agnone ed Isernia per vedere la famosa fonderia di campane “Marinelli”, che è risultata molto interessante specialmente per i ragazzi che non sono del posto essendo una struttura poco comune, e il “Museo Nazionale del Paleolitico”.

Nella giornata di martedì 01/04/2025 tutti gli studenti hanno avuto modo di trascorrere una giornata a Napoli con visita guidata al Teatro San Carlo e facendo una lunga passeggiata autonoma visitando Piazza Plebiscito, Via Toledo e la famosa Galleria Umberto I. Una giornata trascorsa tra piatti tipici dell’Italia, cultura e divertimento.

L’esperienza Erasmus si è rivelata un’opportunità straordinaria non solo per crescere personalmente, ma anche per arricchire il nostro paese. Noi abbiamo avuto il privilegio di ospitare studenti provenienti da diverse parti d’Europa, creando un ambiente di scambio e condivisione che ha arricchito la nostra conoscenza. In questo contesto, l’Erasmus non è stato solo un’opportunità di crescita per gli studenti in arrivo, ma anche per noi italiani, che abbiamo avuto la possibilità di imparare, crescere e fare tesoro delle esperienze e delle tradizioni degli altri.