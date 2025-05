“Fabbricando”: i bimbi dell’istituto “Sammy Basso” premiati a Udine

MONTENERO DI BISACCIA. La sezione numero 3 della Scuola dell’Infanzia di Montenero di Bisaccia premiata al concorso nazionale “Fabbricando” promosso da Danieli & C. Officine Meccaniche.

Grande soddisfazione per la Sezione n. 3 della scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia, facente parte dell’Istituto Omnicomprensivo “Sammy Basso”, che si è aggiudicata un prestigioso riconoscimento nell’ambito del concorso nazionale “Fabbricando”, promosso dall’azienda Danieli & C. Officine Meccaniche con sede a Buttrio, in provincia di Udine.

Il concorso, nato nel 2006, ha come obiettivo principale quello di avvicinare bambini e ragazzi alle discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) attraverso progetti innovativi, inclusivi e profondamente radicati nel territorio. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino le realtà produttive locali e per favorire la collaborazione tra mondo della scuola e quello dell’impresa.

I bambini della sezione premiata, guidati con passione e competenza dagli insegnanti Leo Galizia e Barbara Padula, hanno presentato il progetto “Olio in gocce: dalla raccolta alla produzione del nostro olio”, un percorso didattico che ha raccontato con entusiasmo e cura ogni fase della produzione dell’olio, dalla raccolta delle olive fino all’imbottigliamento.

I piccoli alunni hanno documentato le varie fasi attraverso disegni, fotografie e racconti, realizzando infine un’etichetta originale per la bottiglia, dapprima disegnata a mano e poi resa autentica grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. L’etichetta è stata poi applicata sulle bottiglie per rendere il prodotto ufficialmente “della scuola dell’infanzia di Montenero di Bisaccia ”.

Un lavoro che non solo ha stimolato la curiosità e la creatività dei bambini, ma che ha anche introdotto i primi concetti di educazione economico-finanziaria, mostrando come l’olio possa diventare una risorsa economica, il cui ricavato può essere reinvestito per l’acquisto di materiali didattici utili alla scuola.

Il progetto ha ricevuto il premio con la seguente motivazione:

“ Il progetto è stato ritenuto completo e ben strutturato, affrontando un tema importante per la realtà produttiva locale. I bambini hanno avuto l’opportunità di partecipare a tutte le fasi della filiera produttiva, fino alla commercializzazione.Questo ha permesso loro di conoscere meglio il territorio, sia dal punto di vista naturalistico che produttivo, e vedere i risultati del loro lavoro. Inoltre, hanno sperimentato l’adattabilità della flessibilità richieste dalla produzione dell’olio e hanno potuto sperimentare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare l’etichetta del prodotto.”

Su 28 scuole partecipanti provenienti da 8 regioni italiane, il lavoro dei bambini di Montenero di Bisaccia ha saputo distinguersi per originalità, coerenza educativa e qualità del processo.

Ad accompagnare i piccoli alla cerimonia di premiazione, oltre agli insegnanti e ai genitori, anche la prima collaboratrice del dirigente scolastico, la prof.ssa Antonietta Giuliano.

La dirigente scolastica Luana Occhionero ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto:

“Il premio ottenuto è la testimonianza di una scuola viva, aperta, capace di costruire legami forti con il territorio e con le sue risorse. Il coinvolgimento delle aziende agricole locali e delle famiglie dimostra quanto sia fondamentale la sinergia tra scuola e comunità per offrire esperienze autentiche di apprendimento.”

I bambini, attraverso questo progetto, hanno sviluppato numerose competenze previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, tra cui competenze relazionali e sociali, grazie alla collaborazione e al dialogo tra pari, competenze espressive e artistiche, attraverso la creazione dell’etichetta, competenze scientifiche e di osservazione, nell’analisi dei processi di trasformazione dell’oliva, prime esperienze di cittadinanza attiva, comprendendo il valore del lavoro e della sostenibilità ambientale.

Un sentito ringraziamento va a tutte le famiglie, che con entusiasmo e partecipazione hanno accompagnato i bambini in questa straordinaria avventura educativa, contribuendo in modo concreto alla crescita della scuola e dei suoi piccoli protagonisti.

Un’esperienza da ricordare, che conferma quanto anche i più piccoli possano fare grandi cose.