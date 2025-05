Festa dell’Europa: Palazzo Magno s’illumina di blu

CAMPOBASSO. In occasione della Festa dell’Europa, la Provincia di Campobasso ha aderito alle celebrazioni, con l’illuminazione di blu di Palazzo Magno nella serata di giovedì 8 maggio. Iniziativa nata su impulso del Presidente Giuseppe Puchetti.

Un gesto che va oltre la forma e si carica di significato: il blu non è solo il colore della bandiera europea, ma il simbolo di un ideale condiviso, quello di un continente unito nella diversità per raggiungere obiettivi comuni.

L’illuminazione blu, in occasione della Festa dell’Europa, è un’iniziativa nata su impulso della Commissione Europea e organizzata da Europe Direct della Provincia di Campobasso, Ufficio del 1° Settore ‘Risorse Umane e Finanze’ guidato dal Dirigente Antonio Caruso, per celebrare la Giornata dell’Europa il 9 maggio.

Il 9 maggio è il giorno in cui ricordiamo la Dichiarazione Schuman del 1950, atto di nascita del processo di integrazione europea, nato dal desiderio di pace dopo i drammi della guerra. Da allora, l’Unione Europea ha saputo evolversi, affrontare crisi, allargare i propri confini e accogliere nuovi popoli, costruendo un orizzonte di speranza e di opportunità condivise.

Anche la Provincia di Campobasso è parte integrante di questo percorso, grazie allo Europe Direct, che punta a far conoscere le istituzioni, le politiche, i programmi e i finanziamenti dell’UE ai cittadini, rendendo più comprensibili e accessibili le attività dell’Unione e promuovendo il dialogo e il dibattito su tematiche europee e raccogliendo le loro istanze.

Europe Direct, inoltre, rende i cittadini più attivi e consapevoli della costruzione europea, incoraggiandoli a partecipare alla vita politica e civile dell’UE, ponendosi anche l’obiettivo di sostenere i progetti finanziati dall’UE che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a favorire lo sviluppo sostenibile.

Europe Direct mira a rafforzare il senso di appartenenza all’Unione Europea, sottolineando i valori comuni e i benefici della cittadinanza europea.

Illuminare Palazzo Magno significa anche questo: portare idealmente l’Europa nel cuore della nostra comunità, ribadire il nostro impegno come istituzioni a costruire ponti e non muri, a investire nel dialogo e nella cooperazione, a credere in una casa comune che non esclude, ma include.

In questo tempo di nuove sfide e grandi cambiamenti, la Provincia di Campobasso rinnova il suo sostegno ai valori fondanti dell’Unione Europea e invita tutti i cittadini a sentirsi protagonisti di un’Europa più vicina, più giusta e più solidale.