Gemellaggio musicale tra l’istituto Bernacchia e ‘Giulianova 1″

TERMOLI. È stato suggellato il gemellaggio musicale tra i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado “Oddo

Bernacchia” di Termoli e “Giulianova 1”, in un incontro all’insegna della musica e della condivisione.

Martedì 21 maggio, gli studenti che hanno scelto l’indirizzo musicale si sono esibiti insieme in un

emozionante concerto presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo “Giulianova 1”, dando vita a un’unica

grande orchestra.

Un sentito ringraziamento va ai docenti dei corsi ad indirizzo musicale dell’I.C. Giulianova 1: Sisto Misticoni

(chitarra), Cristina Medori (violino), Marina Pacini (pianoforte) e Micaela Sabbatini (flauto), che con

passione e professionalità hanno guidato i giovani musicisti.

Oltre cento ragazzi, diretti dai loro insegnanti, hanno dato vita non solo a un concerto straordinario, ma

anche a una giornata ricca di scambi culturali e umani. I piccoli musicisti sono stati accolti dal coro della

scuola primaria, che ha intonato canti dedicati ai valori dell’inclusione e della condivisione. A seguire una

visita guidata al centro storico di Giulianova, occasione per scoprire insieme le bellezze artistiche e

architettoniche della città.

L’indirizzo musicale dell’Istituto “Oddo Bernacchia” è attivo da oltre vent’anni e offre agli studenti la

possibilità di studiare quattro specialità strumentali: pianoforte, percussioni, flauto e clarinetto. Il

programma di attività per quest’anno è stato particolarmente intenso e continua con numerosi

appuntamenti:

Domani, 23 maggio, la partecipazione al “Concorso Città di Pescara”;

30 maggio, concerto di fine anno in Piazza Vittorio Veneto a Termoli;

5 giugno, esibizione all’interno dei concerti dell’Orchestra del Basso Molise presso il Teatro Verde

del Parco di Termoli;

del Parco di Termoli; 12 giugno, tappa successiva dell’Orchestra a Guglionesi.

Un calendario ricco di musica, emozioni e occasioni per crescere insieme attraverso l’arte e la bellezza

della condivisione.