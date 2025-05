PETACCIATO. Gerardo Mautone premiato come miglior docente preparatore: “La vera vittoria è dei miei ragazzi”.

Grande soddisfazione per l’Istituto Comprensivo “V. Cuoco” di Petacciato: il Prof. Gerardo Mautone è stato insignito del Premio Speciale Miglior Docente Preparatore nell’ambito del “III Concorso Musicale Nazionale Online Il Tetracordo 2025”.

Un riconoscimento prestigioso, frutto di un lavoro intenso, quotidiano e appassionato svolto insieme ai suoi alunni, veri protagonisti di questa avventura. “Ho ricevuto un premio speciale, ma il merito va tutto ai ragazzi – ha dichiarato il docente – Sono loro che hanno messo impegno, dedizione e cuore in ogni prova. Hanno accettato le sfide, si sono sostenuti a vicenda, hanno creduto in sé stessi. La vera vittoria è la loro”.

Il concorso ha visto la partecipazione di numerosi istituti da tutta Italia, e il premio assegnato al docente di Petacciato rappresenta anche un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica. Si tratta di un riconoscimento non solo al talento musicale, ma anche alla capacità educativa di trasformare un percorso didattico in un’esperienza di crescita collettiva.

Un passo grande per la valorizzazione del percorso e delle capacità individuali e collettive di tutti gli alunni.

“Quando si lavora insieme per un obiettivo comune – conclude il prof. Mautone – si crea qualcosa che va oltre la musica. Si costruisce un gruppo, si rafforza la fiducia, si cresce. E questo, per me, vale più di qualsiasi premio. Porto avanti ogni giorno tantissimi progetti e i ragazzi ne sono spesso il centro. Dedico dunque questo traguardo a ogni persona che crede ogni giorno in me e nella mia voglia di fare. Credete in tutti i vostri insegnanti, che quest’anno vi regalano il podio in due concorsi musicali”