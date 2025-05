Giochi della Gioventù: il ‘sestetto’ della “Sammy Basso” a Roma

MONTENERO DI BISACCIA. Sei le alunne delle medie dell’Istituto omnicomprensivo “Sammy Basso” di Montenero di Bisaccia presenti alla Fase Nazionale dei Giochi della Gioventù il 26 e il 27 maggio presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Bellezza Ludovica, Dragonetti Valeria, Girelli Ludovica, Iannone Eleonora, Tilloca Virginia e Zeffiro Nicole hanno vissuto due giorni di gare e divertimento insieme ad altri 2500 studenti di tutta Italia che, dopo aver vinto le fasi regionali, accumunati dalla passione per lo sport, hanno dato prova di condivisione e sana competizione.

Le nostre atlete, insieme alle altre delegazioni, si sono cimentate in diverse discipline quali pallavolo, ginnastica, pallacanestro, atletica leggera su pista, baskin e attività sportive paralimpiche sotto l’occhio vigile della docente di scienze motorie prof.ssa D’Ovidio Claudia, che le ha accompagnate sia nella fase regionale a Campobasso che nella fase nazionale a Roma.

L’evento è stato opportunità di crescita, integrazione e grande emozione per le nostre alunne che hanno avuto la possibilità di incontrare i referenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, i testimonial sportivi del team “Illumina” di Sport e Salute, i testimonial sportivi del Comitato Italiano Paralimpico, quali Filippo Magnini, Manuel Bortuzzo, Massimiliano Rosolino, Andrea Lucchetta.

Le atlete sono rientrate da Roma felici dell’esperienza vissuta.

Grande l’entusiasmo e la soddisfazione della dirigente scolastica Luana Occhionero che ha attivato e sostenuto progetti dove lo sport ha avuto un ruolo centrale come veicolo di conoscenza e sviluppo personale delle studentesse e degli studenti di ogni età.