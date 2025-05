Gli alunni di via Po in visita alla “Termoli Sotterranea”

TERMOLI. Le classi 3^ B e 3^ C della scuola di Via Po in visita alla “Termoli Sotterranea”

Una mattinata tra storia e scoperta per gli alunni delle classi 3B e 3C della scuola primaria di Via Po, protagonisti oggi di un’uscita didattica sul territorio presso la suggestiva “Termoli Sotterranea”.

Accompagnati dalle insegnanti Giornetta Loredana, Marika Tarantini, Rosa Scalzone, Deborah Salome, Assunta Petitti, Graziana Cianci e Giovanna De Santis, i bambini hanno potuto esplorare un percorso ricco di fascino e memoria, che li ha condotti sotto il borgo antico della città.Un viaggio emozionante tra cunicoli, grotte e ambienti nascosti che raccontano secoli di storia, offrendo agli studenti la possibilità di imparare divertendosi e riscoprendo il patrimonio culturale locale.

Esperienze come questa rappresentano un’opportunità preziosa per stimolare la curiosità dei più piccoli e rafforzare il legame con il proprio territorio.