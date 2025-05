«Grazie a tutti per l’operato durante la Carrese di Ururi»

URURI. La sindaca Laura Greco elogia l’operato delle forze dell’ordine per la Carrese di Ururi. «In occasione della tradizionale Corsa dei Carri di Ururi, desidero esprimere a nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine, al personale sanitario e, in particolare, agli agenti della Polizia Locale dei Comuni di Santa Croce di Magliano, Campomarino e San Martino in Pensilis.

Queste donne e uomini in divisa hanno risposto con prontezza e senso del dovere all’appello lanciato dal nostro comando di Polizia Locale, dal tenente Raffaele Intrevado, dimostrando grande competenza, professionalità e spirito di sacrificio nella gestione della viabilità e nel coordinamento dei soccorsi durante un evento tanto sentito quanto complesso.

La loro presenza e il loro contributo sono stati fondamentali per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, rappresentando un esempio concreto di cooperazione istituzionale e di solidarietà tra comunità locali.

Ritengo che questa collaborazione sia la testimonianza più evidente di una ricchezza condivisa, fatta di persone che mettono le proprie competenze al servizio del bene comune, al di là dei confini amministrativi.

A tutte le forze dell’ordine, e in particolare agli agenti della Polizia Locale che hanno operato con dedizione sul nostro territorio, va la nostra profonda gratitudine e il nostro più sincero apprezzamento».