Guglionesi si veste a festa: la fiera grande tra colori, profumi e tradizioni

GUGLIONESI. Una mattinata di sole ha accolto il ritorno della fiera ‘grande’ di Guglionesi, che cade il 30 maggio di ogni anno. Un appuntamento che da anni anima il paese con bancarelle variopinte e profumi che si mescolano nell’aria.

Sin dalle prime ore del mattino, da Castellara a piazza Indipendenza, con le vie adiacenti, si sono riempite di bancarelle: dai casalinghi all’abbigliamento, dai prodotti per la casa a giocattoli e articoli di ogni genere. Stand di fiori e piante ornamentali, che hanno trasformato un angolo del centro in un piccolo giardino a cielo aperto, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Presenti anche gli immancabili venditori di prodotti alimentari tipici, insieme ai commercianti ambulanti che espongono le loro merci con passione, contribuendo a creare quell’atmosfera viva e genuina che rende la fiera un momento identitario per tutta la comunità.

Passeggiando tra i banchi si percepisce un clima di serenità e socialità, dove ci si incontra, si chiacchiera e si riscopre il piacere dello stare insieme. Un’occasione importante non solo per lo shopping, ma anche per sostenere il commercio locale e mantenere viva una tradizione che unisce generazioni.

La fiera, organizzata in concomitanza con le celebrazioni patronali, è un segno tangibile della voglia di ritrovarsi e condividere momenti autentici all’interno della comunità.

Il clima è già quello delle grandi occasioni: dal 1° giugno iniziano i festeggiamenti in onore di Sant’Adamo, patrono di Guglionesi, e già si nota la presenza di qualche turista incuriosito dalle atmosfere e dalle tradizioni locali.