Il benessere dell’atleta: la ‘maratona’ tra cuore e alimentazione

TERMOLI. Un evento che ha posto al centro la salute e la prevenzione nello sport: questo è stato il convegno “Cuore e alimentazione nello sport – un connubio importante per il benessere dell’atleta” che si è svolto oggi presso l’auditorium comunale di via Elba a Termoli. Un’iniziativa promossa dall’Athletic Club Termoli Asd, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che ha visto la partecipazione di esperti del settore, tra cui il dottor Riccardo D’Uva, cardiologo presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli, e la dottoressa Sara Rucci, biologa nutrizionista specializzata in nutrizione sportiva.



Il vice sindaco Michele Barile ha portato il saluto dell’amministrazione comunale e ha elogiato l’iniziativa. Moderatrice, la professoressa Anita Di Giuseppe.

I volontari della Misericordia di Termoli hanno illustrato le pratiche di Primo Soccorso e l’uso del defibrillatore. La volontaria Patrizia Colantuoni ha guidato diversi atleti presenti in sala nell’esecuzione corretta delle manovre di primo soccorso, l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e la chiamata al 118 per l’emergenza territoriale.

Il dottor Riccardo D’Uva, cardiologo presso l’Ospedale San Timoteo di Termoli, nel suo intervento chiaro e diretto, ha spiegato l’importanza del Blsd. Il professionista delle emergenze cardiache ha presentato ai presenti il defibrillatore automatico esterno come dispositivo medico progettato per analizzare automaticamente il ritmo cardiaco e, se necessario, erogare una scarica elettrica (defibrillazione) per ristabilire un ritmo cardiaco normale in caso di arresto cardiaco improvviso.

Inoltre, Riccardo D’Uva ha sottolineato che un intervento rapido e corretto (Basic Life Support and Defibrillation), attraverso queste poche e semplici ma fondamentali manovre salva-vita (che tutti dovremmo conoscere), aumenta notevolmente le probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso. Nel concludere l’intervento, il cardiologo D’Uva, rivolto ai presenti, ha definito la conoscenza delle manovre di primo soccorso come un fatto culturale che deve essere patrimonio di tutti in una società civile: “Io voglio essere utile, io devo essere utile“.



La dottoressa Sara Rucci, biologa nutrizionista, specializzata in nutrizione e fitness sportivo, nella sua dettagliata relazione, rivolgendosi ai giovani atleti intervenuti, ha affermato che la nutrizione sportiva è fondamentale: “Si tratta di uno dei tantissimi ingranaggi che costruiscono il successo di un atleta.” Ha inoltre illustrato, attraverso le “pillole di nutrizione e integrazione sportiva per atleti e amatori”, come sia importante la nutrizione e come la scienza della nutrizione abbia fatto grandi progressi. Infatti, oggi abbiamo nutrizionisti altamente qualificati e specializzati nella nutrizione per atleti impegnati nei singoli sport.

L’interesse del convegno ha trattato numerosi argomenti che hanno stimolato diverse domande da parte del pubblico. Alcuni sportivi amatoriali senior hanno rappresentato ritardi che, probabilmente, si registrano presso le strutture sanitarie pubbliche nel prenotare e effettuare le visite mediche per l’idoneità sportiva.

Giuseppe Alabastro