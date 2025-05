Il comandante dei Carabinieri Egidio Salera va in pensione

GUGLIONESI. Dopo decenni di onorato servizio nelle forze dell’ordine, il Luogotenente carica speciale dei Carabinieri della stazione di Guglionesi, il comandante Egidio Salera conclude la sua carriera professionale e va in pensione. Guglionesano ‘acquisito’, considerato parte integrante della comunità, Salera ha saputo conquistare nel tempo la stima e l’affetto dei cittadini grazie al suo impegno, alla sua disponibilità e al suo alto senso del dovere.

Durante la sua permanenza a Guglionesi, il comandante è diventato un volto familiare e una presenza costante al fianco dei cittadini, distinguendosi per la sua professionalità, la sua umanità e la capacità di ascolto. Il suo lavoro non si è limitato all’applicazione della legge, ma ha saputo costruire un ponte tra istituzioni e persone, contribuendo a rafforzare il senso di comunità.

Ora che si apre per lui una nuova fase della vita, amici, colleghi e cittadini lo salutano con riconoscenza e affetto, augurandogli un futuro sereno e ricco di soddisfazioni.

In segno di riconoscenza, il commissario straordinario Patrizia Perrino gli ha donato una targa commemorativa, a nome dell’intera cittadinanza, per sottolineare il valore del servizio svolto e il legame profondo costruito con Guglionesi.

A Egidio Salera va il più sincero grazie da parte di tutta Guglionesi per gli anni dedicati al servizio della collettività e per aver saputo diventare, con il tempo, un punto di riferimento per tutti.

Alberta Zulli