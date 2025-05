Il dono di Vincenzo, «Grazie Cep, sei un eroe»

TERMOLI. Ci sono momenti in cui la vita ci mette davanti a eventi così profondi e toccanti che rimanere in silenzio diventa impossibile. Il racconto del dottor Giuseppe Pranzitelli ci porta nel cuore di una notte speciale, carica di emozione e umanità, in cui la donazione di organi ha trasformato il dolore in speranza. È la storia di Vincenzo Campofredano, del grande Cep, il cui nome resterà inciso nei cuori di chi ha partecipato a questo incredibile atto di amore e solidarietà.

«Scusate, ma come faccio a rimanere in silenzio? Dopo i miracoli e la straordinarietà che ho visto la scorsa notte, come faccio a restare in silenzio? Non avevo mai partecipato a un prelievo di organi a fini di donazione.. All’ospedale di Termoli sono anni che non accadeva un evento del genere… e l’altra notte mi sono trovato di turno in sala operatoria con il grande Cep.. Non lo conoscevo, ma è come se lo conoscessi da una vita. Cep è uno di noi. Una persona di cui tutta la nostra comunità può e deve andare fiera! Un senso di profondo rispetto e ammirata gratitudine verso di lui e la sua famiglia hanno pervaso il cuore e le mani di tutti noi operatori che siamo stati lì, partecipi di questo miracolo, dall’inizio alla fine di questo processo. Non c’è stato un tocco, un’iniezione, un taglio, una trasfusione, una cucitura, che non avesse insito questo senso di rispetto e ammirata gratitudine. Non eravamo davanti a un “cadavere”, ma davanti a un eroe a cui tributare ogni rispetto e onore.

“Vincenzo era una persona generosa, perciò non abbiamo dubbi: firmiamo per la donazione degli organi”. Questo ha dichiarato la sua famiglia. Una famiglia dalla forza commovente, che in un momento drammatico e straziante, anziché ripiegarsi sul proprio dolore, ha generosamente e coraggiosamente deciso di donare speranza e vita ad altre persone.

Grazie Cep, sei un eroe!».