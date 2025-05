Il Made in Italy in ‘Vetrina’: Pasquarella eccelle tra i Maestri d’Arte

TERMOLI. Emozione, orgoglio e tanta bellezza visiva. Nella maestosa Sala del Parlamentino del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lunedì 19 maggio 2025 si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Il Made in Italy in Vetrina”, promosso dall’Associazione Vetrinisti & Visual Europei con il patrocinio del Ministero stesso.

Un evento che ha celebrato il genio creativo italiano, premiando le eccellenze del visual merchandising, e che ha visto Petacciato protagonista assoluto grazie al suo illustre concittadino, Giuseppe Marco Pasquarella, insignito del prestigioso riconoscimento nella categoria “Maestri d’Arte”.

Non un nome tra tanti, ma il Presidente Nazionale dei Vetrinisti Italiani, simbolo vivente di una professione nobile e raffinata, capace di raccontare il Made in Italy con la forza silenziosa delle immagini, dei colori e dell’eleganza.

«Le vetrine italiane hanno saputo raccontare l’Italia migliore – ha dichiarato commosso il Cav. Pasquarella – trasformandosi in palcoscenici dell’identità nazionale. Ogni partecipante ha interpretato con passione e visione i valori del nostro saper fare, contribuendo a rafforzare la narrazione positiva del Made in Italy nei territori».

Il concorso, che ha raccolto oltre 600 adesioni da tutta Italia e dall’estero, ha scelto come tema la Primavera, arricchita da elementi ispirati al Tricolore, simbolo dell’identità nazionale.

Tra i 75 finalisti, Giuseppe Pasquarella si è distinto ancora una volta come maestro di stile, ricevendo un riconoscimento che non è solo artistico, ma anche simbolico: una consacrazione definitiva di un’intera carriera dedicata alla bellezza e all’educazione visiva.

Durante la cerimonia, i vertici del Ministero hanno espresso parole di grande stima nei confronti dell’associazione guidata da Pasquarella.

Il Presidente Tecnico della Fondazione Made in Italy, Dott. Pierluigi Bartolomei, ha sottolineato la volontà di creare una sinergia futura con il maestro di Petacciato, riconoscendo nell’associazione un punto di riferimento per la professionalizzazione dei comparti moda e food.

Un momento particolarmente toccante è stato il conferimento del premio speciale all’azienda internazionale Classic Club, fondata in Ucraina e oggi presente a Cipro, che ha saputo portare avanti lo spirito artigianale italiano anche in tempi difficili.

Pasquarella, nel consegnare il premio, ha affermato:

«Il Made in Italy è anche forza, non solo stile: un messaggio potente e necessario in questo momento storico».

Il pubblico ha salutato con applausi e commozione la conclusione della giornata, suggellata dall’Inno di Mameli, suonato come tributo all’unità e alla creatività italiana.

Pasquarella, visibilmente emozionato, ha ringraziato il Ministro Adolfo Urso, le istituzioni, il suo direttivo nazionale e tutti coloro che ogni giorno credono nel valore culturale della vetrina come linguaggio visivo identitario.

Il suo nome oggi brilla non solo nel settore, ma anche nel cuore di chi, da Petacciato, lo ha visto crescere come artista, professionista e ambasciatore del bello.

Durante la cerimonia è stato consegnato un riconoscimento speciale all’azienda internazionale “Classic Club”, fondata da Natalia Lisova in Ucraina vent’anni fa e oggi presente anche a Cipro, con tre boutique e una forte piattaforma e-commerce.

Classic Club è stata premiata per aver promosso, anche in un contesto di conflitto e difficoltà, lo stile e la qualità dell’artigianato italiano nel mondo.

Il premio è stato ritirato da Natalia Lisova e il figlio Philip Lesovoy, accompagnati dal Maestro Mauro Campa.