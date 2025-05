Il vescovo Palumbo accolto a Mafalda: riapre dopo il restauro la chiesa di San Andrea Apostolo

MAFALDA. Mafalda ha vissuto una giornata indimenticabile con la riapertura della Chiesa di San Andrea Apostolo, un luogo di culto profondamente radicato nella storia e nella spiritualità del paese. Dopo un accurato restauro, il ritorno alla piena funzionalità della chiesa segna un momento di rinnovamento e speranza per i fedeli e per l’intera comunità.

Ad accogliere il vescovo, monsignor Claudio Palumbo, sono stati il sindaco Egidio Riccioni e il parroco don Nicolino Calvitti, insieme a una folla di cittadini entusiasti. Il restauro ha restituito splendore alla struttura, preservando i suoi elementi architettonici e valorizzandone l’importanza storica e religiosa.

Durante la cerimonia di riapertura, sono stati espressi sentimenti di gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito al progetto, dai tecnici agli artigiani, fino ai fedeli che hanno sostenuto l’iniziativa con passione. La chiesa torna così a essere non solo un luogo di preghiera, ma anche un punto di riferimento per la vita comunitaria, dove si intrecciano tradizione e futuro.

La riapertura è stata celebrata con una funzione solenne, impreziosita da momenti di preghiera e riflessione. Per Mafalda, questo evento rappresenta la continuità della fede e l’unione di una comunità che, attraverso le sue tradizioni, guarda con fiducia ai giorni che verranno.

«Eccellenza a nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità mafaldese, Le porgo il più sincero benvenuto. È con grande gioia e profonda gratitudine che l’accogliamo nella nostra comunità», le parole del primo cittadino. «La sua presenza è per noi un dono prezioso, un segno di vicinanza e di attenzione che rafforza il legame tra la chiesa e il nostro paese. Sappiamo dei suoi molteplici impegni ma speriamo di averla spesso tra noi, affinché la sua guida e la sua parola possano illuminare il nostro cammino. La sua visita è per noi un momento di grande gioia e riflessione. La nostra comunità è profondamente legata alla chiesa e partecipa con devozione alle sue sfide e ai suoi valori.

Il nostro parroco don Nicolino, con il suo lungo e instancabile impegno, è un punto di riferimento per tutti noi mafaldesi, essendo anche lui figlio di questa terra, e ne conosce profondamente lo spirito che con fede e solidarietà contribuisce alla crescita spirituale e sociale del nostro paese. In questo periodo d’attesa per il nuovo Papa, ci uniamo alla chiesa universale nella preghiera e nella speranza che il prossimo Pontefice possa giudicarci con saggezza e misericordia. La sua presenza rafforza il legame tra istituzioni civili e religiose e siamo certi che insieme possiamo continuare a costruire una comunità fondata sulla fratellanza e sul rispetto reciproco. La nostra comunità desidera omaggiarla con alcuni prodotti della nostra terra simboli del nostro rispetto e affetto per il suo prezioso ministero. Eccellenza, La ringraziamo per la sua visita e le auguriamo un incontro fruttuoso con i nostri cittadini».