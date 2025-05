Impasti e gusto: Scalella firma le giurie dei campionati pizza

TERMOLI. Tecnica, passione e voglia di condividere: sono questi i tratti distintivi di Armando Scalella, il nostro amico pizzaiolo che oggi è punto di riferimento nel panorama italiano della pizza contemporanea. Formatore tecnico, consulente e coordinatore di diverse scuole e associazioni di formazione per la pizza e impasti, Scalella ha trasformato l’arte bianca in una missione educativa e culturale.

La sua competenza nasce da solide basi: il diploma all’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia”, anni di studio sugli impasti e continui aggiornamenti a stretto contatto con i migliori professionisti del settore. Esperto nell’uso di prefermenti, è conosciuto per la sua biga 100% con farina di media forza, considerata tra le migliori in circolazione.

L’attività di Scalella si articola tra lezioni collettive, consulenze per pizzerie e partecipazioni a eventi nazionali e internazionali. È stato protagonista dell’evento “Una pizza per l’estate” promosso da Mulino Caputo, dove ha presentato la sua originale “Gricia 2.0”, una rivisitazione creativa del celebre piatto romano, in una versione moderna con impasto canotto.

All’estero, ha esportato l’autentica pizza italiana insegnando a San Paolo, in Brasile, all’interno del circuito formativo internazionale dell’Accademia. A Napoli, durante la prestigiosa fiera TuttoPizza, ha partecipato a masterclass, degustazioni e dimostrazioni, vincendo il premio come Mentore dell’anno durante il “Pizza Contemporanea Day”.

Negli ultimi mesi, Scalella è stato impegnato anche in qualità di giudice di gusto e tecniche d’impasto in diversi contesti competitivi. Ha preso parte al campionato regionale di pizza a Pescara, è stato giudice in Calabria, a Zambrone, e sarà tra i protagonisti della Coppa Svizzera Galbani, in programma a maggio, portando con sé l’esperienza e il rigore che lo contraddistinguono.