Incontri a Termoli: Lino Banfi torna in città

TERMOLI. Incontri particolari, quelli che si realizzano a Termoli, in pieno centro, dove questa sera ha fatto capolino ancora una volta — anzi, Lino Banfi più che capolino. Scusate il gioco di parole, l’attore forse più popolare oggi in Italia, che torna a Termoli con una frequenza interessante. Sarà ospite di un evento domani sera, ma già abbiamo avuto modo di intervistarlo, peraltro qualche anno fa, proprio in un momento di relax sulla nostra costa. Chiaramente, la presenza di questo attore così noto non è passata inosservata: tante le persone che hanno voluto avvicinarlo e scattare una foto di lui o con lui. La nostra, presa un po’ da lontano per non disturbarlo — visto che comunque era con altre persone — è stata scattata da Corso Umberto, al Micro.