Insieme per la tradizione con le nuove leve: gli alunni sulla via dei Carri

PORTOCANNONE. Primi eventi legati alla festa patronale di Portocannone, come ha narrato il sindaco, Francesco Gallo, sui social: «Negli ultimi giorni, l’Amministrazione Comunale ha avuto il piacere di visitare le stalle delle associazioni carristiche, incontrando non solo i protagonisti diretti della manifestazione, ma anche l’intero tessuto umano che anima e sostiene ogni singolo carro. Momento questo dedicato a un dialogo sulle regole per un miglioramento della tradizione, con occhio sempre vigile al benessere degli animali.

La serata di ieri invece è stata consacrata con un momento di convivialità e comunione, infatti abbiamo riunito a cena tutte le associazioni carristiche e tutte le altre associazioni presenti nel nostro territorio. Un evento carico di significato, emblema dell’unità e della cooperazione sinergica che costituiscono il vero motore della nostra tradizione.

Questa mattina, infine, si è svolta l’iniziativa “Insieme per la Tradizione”, che ha visto protagonisti i bambini di tutte le scuole del paese. Partiti da Piazza Skanderbeg dopo aver ascoltato il canto “E hënë e Pendikosti” del compaesano Cristian Iacovelli e dopo il rito della benedizione del nostro parroco Don Fernando, abbiamo accompagnato i nostri ragazzi lungo l’intero percorso della corsa. Un momento emozionante e formativo, che ha rappresentato non solo un ponte tra le generazioni, ma anche un modo autentico per trasmettere alle nuove leve l’amore per le radici, per il territorio e per la cultura popolare che ci contraddistingue.

Si ringrazia Cristiano Iacovelli, la Pro Loco Skanderbeg Portocannone e l’associazione Rgpt Volontari Portocannone che hanno collaborato per la realizzazione di questa bellissima manifestazione.

Tutte queste iniziative hanno un obiettivo comune: rafforzare il senso di appartenenza, salvaguardare la nostra preziosa tradizione e contribuire, passo dopo passo, ad arricchire quel modello Portocannone che ci siamo prefissati da tempo. Un modello fatto di partecipazione, identità, innovazione nella continuità, e che ogni anno si rinnova grazie all’ingresso di nuove attività, nuove idee e nuovi protagonisti, in un dialogo virtuoso tra passato, presente e futuro!

La Corsa dei Carri non è soltanto un evento: è il cuore pulsante della nostra identità. E noi ci stiamo preparando a celebrarla nel modo più degno, con l’orgoglio di appartenere a una comunità viva, radicata e capace di guardare lontano»..