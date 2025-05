La ‘Brigida’ protagonista alla Settimana della Musica

TERMOLI. La scuola secondaria di primo grado Maria Brigida di Termoli è l’unico istituto molisano ad aver partecipato alla quinta edizione del progetto “La musica unisce la scuola” sul portale Indire, grazie a due lavori musicali svolti nella sede di via Cina dall’orchestra formata dagli studenti e diretta dai maestri di musica dell’istituto a indirizzo musicale.

Quest’anno la manifestazione si è svolta in due modalità: una in presenza in Veneto e l’altra online. Non potendo però presenziare di persona, i docenti e gli studenti hanno realizzato un video, registrando un’esibizione e inviandola alla commissione.

Due i lavori scelti per il progetto:

Il brano “Viva la Vida” dei Coldplay, cantato e suonato nell’Auditorium della scuola alla presenza degli studenti e dei docenti della scuola polacca Nasza Skola di Opole, con cui la scuola è gemellata. L’esibizione è stata diretta dai maestri Gianluca De Lena e Basso Cannarsa .

Un lavoro svolto lo scorso anno che ha permesso agli studenti musicisti di vincere il primo premio al concorso nazionale ad Ortona, al Teatro Francesco Paolo Tosti, diretti dal maestro Armando Varriano.

“La musica unisce” – ha affermato il dirigente scolastico Francesco Paolo Marra – “e questo è anche lo spirito con cui nella nostra scuola la musica è una disciplina fondamentale: gli studenti musicisti studiano e lavorano insieme nell’orchestra, imparandone i valori e collaborando”.