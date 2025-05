PORTOCANNONE. Oggi, venerdì 30 maggio, alle ore 18, la centralissima Piazza Skanderbeg di Portocannone sarà teatro di un significativo incontro-dibattito dal titolo: “La Corsa dei Carri tra Tradizione e Innovazione”.

L’evento, promosso dal Comune di Portocannone, si propone di esplorare le sfide e le opportunità legate alla storica Corsa dei Carri, una manifestazione profondamente radicata nella cultura locale.

A moderare la discussione sarà Cinzia Antonucci, Presidente della Pro Loco Skanderberg, che guiderà gli interventi di un panel di relatori di spicco. Tra questi:

Valentina Flocco, Assessore alla Cultura del Comune di Portocannone

Antonio De Michele, Presidente della Cuv (Comitato Unico della Vendemmia)

, Presidente della (Comitato Unico della Vendemmia) Gina Capuano, componente della Cuv

che apporteranno la loro prospettiva sulla gestione e valorizzazione della tradizione.

L’incontro vedrà anche la presenza di importanti figure istituzionali e politiche, a sottolineare l’interesse e il supporto per l’evento. Interverranno:

Nico Balice, sindaco di Termoli

Michele Iorio, assessore della Regione Molise

, assessore della Regione Molise Costanzo Della Porta, senatore della Repubblica

Le loro testimonianze e proposte saranno fondamentali per inquadrare la Corsa dei Carri in un contesto più ampio di sviluppo territoriale e promozione culturale.

Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Francesco Gallo, Sindaco di Portocannone, che tirerà le somme del dibattito e illustrerà le future iniziative del Comune per la salvaguardia e il rilancio di questa preziosa eredità culturale.

L’appuntamento rappresenta un’occasione importante per la comunità di Portocannone e per tutti gli interessati a comprendere come una tradizione secolare possa evolversi e innovarsi, mantenendo vivo il proprio spirito e il legame con il territorio.