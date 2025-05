ACQUAVIVA COLLECROCE. Il suono dei passi sulla terra umida, le mani che si tendono a raccogliere i fiori più belli e il cielo che si fa spettatore di una tradizione che resiste al tempo: la Festa del Maja ad Acquaviva Collecroce è molto più di un semplice evento, è un legame profondo con le radici culturali di una comunità. Il Primo Maggio, il paese si sveglia in festa.

Dalle 9:30, la sfilata del Maj prende vita tra le vie di Acquaviva Collecroce, accompagnata da musica e danze popolari. Non è solo una processione, ma una manifestazione della cultura locale che si intreccia con quella di altri gruppi folkloristici, come gli Zig Zaghinj di San Giovanni in Galdo, i Mattacchini di Mirabello Sannitico, la Palatella di Palata e gli Hearts of Zagreb Folklore Ansamble di Zagabria.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Naš Život, è un’occasione per riscoprire un senso di comunità che si rinnova anno dopo anno. La Fešta do Maja è il passato che dialoga con il presente, un appuntamento che non è solo spettacolo, ma un rito che avvicina le persone alla loro storia e alla loro identità.