«La libertà è terapeutica, no ai manicomi di ieri e di oggi»

A quasi un anno dall’anniversario della L.180/78 (Legge Basaglia), l’evento Nessuno è un’isola ha visto la partecipazione di centinaia di persone all’ex cinema Sant’Antonio di Termoli per discutere il sistema territoriale per la salute mentale.

Da allora, alcuni progressi sono stati compiuti: è nata la rete della Salute Mentale, che riunisce associazioni di familiari e utenti di Termoli, Campobasso e Isernia, includendo anche l’autismo e i disturbi dell’alimentazione. L’Unità operativa complessa di Termoli ha finalmente un nuovo Direttore, alcuni concorsi sono stati banditi e alcune figure professionali stabilizzate. Sono stati avviati nuovi progetti e tavoli tecnici.

A Termoli si svolge regolarmente l’iniziativa AGORAI, un appuntamento fisso dal 24 giugno scorso, ogni secondo lunedì del mese, per promuovere il benessere mentale collettivo e riportare le esigenze dei più fragili alle istituzioni.

Tuttavia, resta ancora molto da fare per attuare i sette punti fondamentali necessari per un buon sistema territoriale della salute mentale:

Reinsediare il comitato regionale per la salute mentale e convocarlo ufficialmente. Investire sul personale dei CSM e degli SPDC. Introduzione del budget di salute, con fondi specifici e leggi chiare. Investire nella semi-residenzialità. Riprogrammare l’offerta delle strutture residenziali. Puntare sull’abitare supportato. Aggregare la neuropsichiatria infantile nel Dipartimento di Salute Mentale.

Dalle AGORAI emerge anche il bisogno di strutturare iniziative e spazi sociali per una città-che-cura, inclusiva e aperta, con il protagonismo delle persone giovani e delle fasce di popolazione più fragili.

Esprimiamo preoccupazione e contrarietà rispetto all’ipotesi di una riorganizzazione della salute mentale in chiave neomanicomiale, con l’ampliamento delle Comunità Psichiatriche senza investire in percorsi personalizzati di cura e nel territorio. Tale scenario rischia di ricreare piccoli manicomi, dove i pazienti vengono parcheggiati senza prospettive.

Per affrontare questi temi, ci incontreremo lunedì 19 maggio alle ore 16.45 presso l’Auditorium di Via Elba a Termoli, con una spettacolarizzazione a cura del gruppo di teatro comunitario e a seguire l’AGORA per discutere della buona salute mentale contrapposta alla cattiva salute mentale.

La data è significativa, perché ci ritroveremo a un giorno dall’anniversario della L.180, per ribadire ancora una volta:

La libertà è terapeutica. NO ai manicomi di ieri e di oggi!

Firmato: Associazioni e realtà promotrici dell’iniziativa