La Lotta per il lavoro: dalla storia delle Società di Mutuo Soccorso al Primo Maggio di oggi

SAN MARTINO IN PENSILIS. La storia del lavoro in Molise è intrisa di lotte, sacrifici e solidarietà. Già nel 1874, i pastori di Capracotta furono tra i primi a fondare Società di Mutuo Soccorso, unendosi per tutelare i propri diritti e affrontare insieme le difficoltà. A loro seguirono braccianti, artigiani, contadini e operai, che formarono ben 147 società in regione, costruendo una rete di sostegno e resistenza contro le ingiustizie. Anche i molisani emigrati all’estero seguirono questo esempio, dando vita a 26 associazioni di Mutuo Soccorso nei paesi dove si stabilirono, per aiutarsi reciprocamente e rafforzare il loro senso di comunità.

Questa tradizione di lotta e solidarietà continua ancora oggi. In occasione del Primo Maggio, a San Martino in Pensilis, si celebra la Festa del Lavoro con momenti di riflessione, interventi di esperti e un momento di condivisione comunitaria. L’evento è un’occasione per ribadire l’importanza dell’unità e della lotta per l’uguaglianza tra tutti gli esseri umani, per garantire dignità, sicurezza e rispetto a ogni lavoratore.

Come sottolineato da Michele Petraroia, la memoria di queste battaglie ci ricorda che i diritti dei lavoratori non sono concessioni, ma conquiste ottenute attraverso impegno e sacrificio. Oggi più che mai è fondamentale restare uniti per costruire un futuro più giusto e dignitoso per tutti.

Buon Primo Maggio a tutti, e che la lotta per la dignità del lavoro continui!

Programma del convegno

Ore 10:00 – Accoglienza relatori

– Accoglienza relatori Ore 10:30 – Apertura lavori

Relatori principali:

, Coordinatore Società di Mutuo Soccorso del Molise Dott. Giovanni Di Matteo, Sindaco di San Martino in Pensilis

Interventi:

, ANPI Nazionale Avv. Franco Focareta, Giuslavorista e Ricercatore di Diritto del Lavoro presso l’Università di Bologna

L’evento si concluderà alle 12:30 con i saluti finali e un momento di condivisione conviviale con un aperitivo.