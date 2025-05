La marineria termolese e la Festa del 1° Maggio negli anni ’60

TERMOLI. La Festa del 1° Maggio ha sempre avuto un significato speciale per i lavoratori, celebrando le conquiste sociali e sindacali. Negli anni ’60, la marineria termolese partecipava attivamente alle celebrazioni, portando avanti le istanze dei pescatori e dei lavoratori del mare. L’archivio fotografico di Stefano Leone testimonia questi momenti, mostrando la presenza della comunità marittima nei cortei e nelle manifestazioni.

Antonio D’Ambrosio, nel suo libro W il 1 Maggio, racconta la vitalità di queste celebrazioni, evidenziando il ruolo dei lavoratori del porto e della pesca. In quel periodo, Termoli viveva profonde trasformazioni: da borgo di pescatori stava diventando un centro urbano più sviluppato, con il turismo e l’industria emergente a influenzarne l’economia. Tuttavia, la marineria continuava a rappresentare un pilastro fondamentale della città.

Questa presenza nelle celebrazioni del 1° Maggio dimostrava il legame tra lavoro e identità locale, sottolineando le battaglie per migliori condizioni di vita. Ancora oggi, la memoria di quei giorni è parte della storia termolese, ricordata attraverso fotografie, racconti e libri che ne custodiscono il valore

Gli anni ’60 furono un periodo di trasformazione per Termoli. Da borgo di pescatori, la città iniziava a evolversi in un centro urbano più sviluppato, con il turismo e l’industria emergente che modificavano gradualmente la sua economia. Tuttavia, la marineria continuava a rappresentare un pilastro essenziale della comunità locale. Il mare non era solo una fonte di sostentamento, ma anche un’identità profondamente radicata nella cultura cittadina. Per questo, i pescatori non potevano restare in disparte nelle celebrazioni del 1° Maggio, che riconoscevano il valore del lavoro in ogni sua forma.

La partecipazione della marineria termolese alle festività del 1° Maggio rifletteva un bisogno collettivo di rappresentanza e di miglioramento delle condizioni di vita. I cortei erano animati da bandiere, striscioni e canti popolari, creando un’atmosfera di unione e lotta. Questi eventi non erano solo momenti di protesta, ma anche occasioni di condivisione e di comunità, in cui i lavoratori del mare si riconoscevano e si sostenevano a vicenda.

Ancora oggi, la memoria di quei giorni resta viva nei racconti degli anziani e negli archivi che ne custodiscono le testimonianze. La marineria termolese ha lasciato un segno nella storia locale, contribuendo a scrivere una pagina importante del movimento dei lavoratori.