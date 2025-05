La salute al centro della fiera: in piazza del Papa lo screening epatite C

TERMOLI. Anche questo mese, la tradizionale fiera del primo sabato torna ad animare Termoli con i suoi colori, profumi e bancarelle. Ma oltre allo shopping e al passeggio, in Piazza del Papa c’è un’opportunità importante per la salute di tutti: screening gratuiti per l’Epatite C, accessibili a tutta la cittadinanza.

Oggi, infatti, dalle ore 9 alle 13:30, sarà possibile effettuare gratuitamente il test dell’Epatite C, riservato a tutti i nati tra il 1969 e il 1989.

L’Epatite C è un’infezione spesso silenziosa, ma potenzialmente molto dannosa per il fegato se non individuata in tempo. Per questo la diagnosi precoce è fondamentale. Il test è semplice, veloce, indolore… e può fare davvero la differenza.

L’iniziativa è realizzata con il supporto della Regione Molise e dell’Asrem.

Non perdere questa occasione, fai il test. La prevenzione è un gesto semplice che vale moltissimo.