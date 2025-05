L’alfabeto delle dipendenze: un dialogo aperto tra esperti e adolescenti

TERMOLI. Il 9 maggio 2025, negli ambienti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Boccardi – Tiberio” di Termoli, si è svolto il seminario “I Giovani e le Dipendenze in Età Adolescenziale”.

Il meeting è stato organizzato dal Lions Club Termoli Host in collaborazione con la dirigente scolastica professoressa Concetta Cimmino e la professoressa Valeria Cerrone, referente per l’educazione alla salute dell’Istituto.

L’incontro è stato introdotto dalla presidente del Lions Club Termoli Host, Alessandra Candela, che ha menzionato brevemente il fine del seminario, ovvero quello di offrire un aiuto ai giovani nell’affrontare le dipendenze, sia in famiglia che a scuola, in un momento delicato della loro vita e della loro formazione.

Relatori del convegno sono stati il dottor Alessandro Gentile, primario della struttura complessa di Psichiatria dell’ospedale di Termoli, e il dottor Alessandro Mancinella, psicologo del Ser-D di Termoli. I due relatori hanno svolto il loro intervento in modo brillante, invitando i ragazzi, partendo da alcune lettere dell’alfabeto, ad indicare alcune parole che suscitassero in loro l’idea di dipendenza. Hanno coinvolto i ragazzi nella spiegazione delle parole da loro stessi individuate, un sistema per far comprendere chiaramente il significato delle dipendenze che questi vocaboli nascondevano.

I ragazzi si sono dimostrati molto collaborativi e partecipativi sull’argomento, mostrando anche una certa conoscenza dei termini che sottendevano la dipendenza. Il risultato dell’incontro è stato positivo: alcuni studenti hanno dato rilevanza a parole che esprimevano concetti tecnici, altri a parole di contenuto emotivo. Tutti hanno seguito attentamente, dimostrando interesse. L’esito dell’incontro è stato quello di una conoscenza più approfondita dei problemi che i ragazzi si trovano ad affrontare in età adolescenziale.

I relatori, con il loro intervento, hanno fatto riflettere l’uditorio su quanto possano essere pericolosi i meccanismi della dipendenza una volta che si vanno a radicare in età adolescenziale e sulla necessità di affrontare tali problematiche per superarle senza farne un tabù.

La dirigente professoressa Concetta Cimmino ha fatto una sintesi puntuale, invitando, con la sua sensibilità, i ragazzi alla consapevolezza e al superamento delle dipendenze.

Alla fine, la presidente Candela ha ringraziato la preside Cimmino, la professoressa Cerrone, i relatori dottor Gentile, dottor Mancinella e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del service, ricordando gli scopi perseguiti dal lionismo: quello di fornire un servizio alla comunità.