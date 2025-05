L’arte nell’immagine: i primi 25 anni del Gruppo amatoriale fotografico

TERMOLI. Danilo Susi torna in Molise per celebrare i 25 anni del Gaf.

Dal 7 al 14 maggio 2000, Termoli ha ospitato un evento fotografico di grande rilievo: Fototermoli 2000, organizzato dal Gruppo Amatoriale Fotografico (Gaf). Quest’anno, nel 2025, si celebra il 25° anniversario di quell’importante manifestazione, che ha lasciato un segno indelebile nella storia culturale della città.

Uno dei momenti più significativi di Fototermoli 2000 è stato il 52° Congresso Nazionale della FIAF, il primo e unico congresso nazionale mai tenutosi in Molise. Durante quella settimana, oltre 200 fotoamatori provenienti da tutta Italia hanno animato Termoli con mostre fotografiche, incontri e dibattiti. Tra le esposizioni più prestigiose, spicca quella della maestra della fotografia Giuliana Traverso, ospitata nel suggestivo Castello Svevo.

L’evento ha coinvolto anche il mondo accademico e sociale, con iniziative come il concorso per studenti promosso dalla LILT, il concorso per medici fotografi organizzato dall’AMFI, e la tavola rotonda “Fotografia e/è Cultura”, moderata dal giornalista Giorgio Giovannetti e arricchita dall’intervento del rettore dell’UniMol, Giovanni Cannata.

Un momento simbolico è stato l’inaugurazione del Belvedere dei Fotografi, alla presenza dell’ingegner Antonino Maj, vicesindaco e assessore alla cultura. L’entusiasmo per l’evento ha coinvolto tutta la città, attirando visitatori interessati non solo alla fotografia, ma anche alle bellezze di Agnone e delle Isole Tremiti.

Il 12 maggio 2000, nella sala consiliare del Comune di Termoli, si è svolta la cerimonia di apertura ufficiale del congresso, con il saluto delle autorità locali. A seguire, sono state inaugurate le mostre fotografiche presso il Castello Svevo e la Galleria Civica, oltre al già citato Belvedere.

Il 13 maggio, nella Sala Congressi dell’Hotel Garim, si è tenuta la conferenza-dibattito “Fotografia e Cultura”, con interventi di esperti del settore:

Giovanni Cannata (rettore UniMol)

(rettore UniMol) Alberto Saso e Sergio Menicucci (Rai3 Molise)

(Rai3 Molise) Giorgio Tani (presidente FIAF)

(presidente FIAF) Sergio Magni (Dipartimento DAC-FIAF)

Moderatori dell’incontro: Giorgio Giovannetti e Danilo Susi, presidente del Gaf.

Oggi, 10 maggio 2025, Danilo Susi riceverà un prestigioso riconoscimento: la premiazione per i 50 anni di laurea, che si terrà presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, alla presenza del presidente dell’OMCeO. Un traguardo che celebra mezzo secolo di carriera, unendo arte, cultura e passione per la fotografia