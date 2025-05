L’istituto Alfano-Perrotta a Palermo per la finale dei Giochi Matematici del Mediterraneo

TERMOLI. La finale dei Giochi matematici del Mediterraneo, organizzata dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”, si è svolta lo scorso 18 maggio a Palermo. Hanno partecipato ai giochi circa 350.000 studenti della scuola primaria e secondaria da tutta Italia.

Tra i circa 900 partecipanti (circa 100 per ogni categoria) alla fase finale, suddivisi in nove diverse categorie determinate in base alla classe di appartenenza, anche gli studenti dell’istituto Alfano-Perrotta di Termoli, come è ormai consolidata tradizione: Franco Evangelista della classe 1A del Liceo Scientifico si è classificato al terzo posto assoluto nella sua categoria, Alessandro Inicorbaf della 1B del Liceo Classico al 26°. Francesco Dentico della 2B del Liceo Scientifico si è classificato al 38° posto e Francesco Roncone della 2D al 39°. Antonio Pantaleo Mariano della 3A del Liceo scientifico si è classificato 46°.

La scuola, nella persona della dirigente Concetta Rita Niro, ringrazia la docente referente prof.ssa Barbara Catelli, che ha seguito gli studenti durante la fase di istituto e le famiglie degli studenti che hanno accompagnato i loro figli nella trasferta palermitana, supportandoli nel loro percorso di studio e durante la competizione.

L’accademia, nata nel 2010 da alcuni docenti di matematica della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado con esperienza pluriennale nell’organizzazione di Giochi Matematici, ha lo scopo di studiare e approfondire i temi riguardanti la Matematica per metterli a disposizione di chiunque. I Giochi Matematici del Mediterraneo sono nati per favorire il confronto fra gli allievi di diverse scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica promuovendo la partecipazione, l’integrazione e la valorizzazione delle eccellenze.