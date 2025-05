Maria Carmela Mugnano: premiato il doppio talento tra letteratura e teatro

TERMOLI. Maria Carmela Mugnano continua a distinguersi nel panorama culturale italiano, ottenendo prestigiosi riconoscimenti per il suo contributo al teatro e alla saggistica storico-letteraria. Il recente Premio internazionale Selinunte per il teatro in lingua italiana e la menzione d’onore nella sezione dedicata alla saggistica storico-letteraria sono solo gli ultimi traguardi di un percorso artistico e accademico di grande valore

La cerimonia di premiazione si è svolta in una cornice di rara bellezza: la Chiesa di San Domenico a Castelvetrano, definita la Cappella Sistina della Sicilia. Il premio, patrocinato da istituzioni prestigiose come la Società Dante Alighieri e l’Archeoclub di Castelvetrano – Selinunte “Emi Selinios”, ha visto la partecipazione di una giuria composta da figure di spicco nel settore culturale.

Il testo teatrale “Se siamo qui e non altrove…”, premiato nella sezione dedicata a Ferruccio Centonze, è un’opera che Mugnano porta avanti nelle scuole per promuovere i valori della Resistenza. La sua capacità di unire arte e impegno civile la rende una figura chiave nella trasmissione della memoria storica alle nuove generazioni.

Parallelamente, il suo saggio “A Soriano Calabro nuovi percorsi ricongiungono antiche separazioni – Viaggio intorno a Magnifiche Rovine” ha ricevuto un importante riconoscimento nella sezione dedicata a Rosario Di Bella, evidenziando la profondità della sua ricerca storico-letteraria.



La permanenza a Soriano Calabro, in occasione della rappresentazione teatrale curata dagli studenti di un liceo locale, ha ulteriormente confermato il forte legame di Mugnano con il mondo della formazione e della cultura giovanile. La sua capacità di interagire con le nuove generazioni attraverso il teatro e la scrittura riflette un impegno autentico e una passione che la rendono una voce unica nel panorama culturale italiano.

Con questi successi, Maria Carmela Mugnano continua a dimostrare quanto l’arte e la cultura possano essere strumenti di unione, riflessione e crescita sociale