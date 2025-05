Maria Carmela Mugnano protagonista a Firenze

TERMOLI-FIRENZE. La ‘regia’ di Maria Carmela Mugnano nell’evento gigliato “Vino In-Canto”: Un Incontro tra Arte, Musica e Passione Enologica a Firenze

Oggi, domenica 4 maggio, il suggestivo Semiottagono delle Murate di Firenze si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per “Vino In-Canto”, un evento che intreccia arte, musica e la tradizione vinicola toscana. Un’esperienza immersiva che celebra la cultura attraverso la voce e l’anima degli artisti, con un ospite speciale: il pregiato Vino Rosso di Montespertoli.

A guidare la serata con la sua inconfondibile sensibilità artistica sarà la termolese Maria Carmela Mugnano, scrittrice e drammaturga, che vive tra Roma e la nostra città. Con una carriera ricca di riconoscimenti, Mugnano ha saputo conquistare il pubblico con opere che esplorano l’anima femminile e la memoria storica. Il suo romanzo L’Isola di Cristallo ha ricevuto il Premio Ipazia alla nuova drammaturgia, mentre la sua raccolta La Sorgente del Mare ha dato voce a monologhi teatrali intensi e poetici.

Oltre alla scrittura, Mugnano è profondamente legata al teatro. Il suo testo ‘Se siamo qui e non altrove‘ ha debuttato a La Spezia con il patrocinio di istituzioni culturali, commemorando la storia di due Commissari Capo di Pubblica Sicurezza vittime della deportazione nazista. La sua capacità di intrecciare storia e poesia la rende una protagonista perfetta per un evento che celebra l’arte in tutte le sue forme.

Accanto a lei, una serie di talentuosi artisti che arricchiranno la serata: Daniele Ambrosini, Angelo Fabbo, Aurora Fasano, Enrico Guerrini ed Eleonora Visentin, con le musiche curate da Maurizio Speciale. Insieme, daranno vita a un incontro culturale che esalterà il potere evocativo della musica e della parola.

L’evento è promosso da Artebellariva APS e dal Centro di Cultura Toscana-Arte, due realtà impegnate nella valorizzazione dell’arte e della tradizione toscana. “Vino In-Canto” si inserisce all’interno del programma “Colori Diversi”, una rassegna che celebra l’espressione artistica in tutte le sue forme.

Con “Vino In-Canto”, Firenze si veste di cultura, invitando il pubblico a lasciarsi trasportare da racconti vibranti e melodie avvolgenti, accompagnati da un calice di uno dei vini più rappresentativi della Toscana.