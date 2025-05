“Melvin Jones Fellow”: a Bernardino Sgobba l’onorificenza dai Lions Club Termoli Host

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host, nella persona della presidente Alessandra Candela, ha conferito a Bernardino Sgobba la prestigiosa onorificenza “Melvin Jones Fellow”, il massimo riconoscimento internazionale per la dedizione al servizio umanitario promosso dai Lions Clubs International.

La Fellowship, intitolata al fondatore Melvin Jones, viene assegnata a chi si distingue per un contributo significativo alla comunità e al prossimo.

Bernardino Sgobba, da oltre trentacinque anni, si è distinto per un costante e appassionato impegno nelle missioni in Africa insieme ai frati cappuccini. Il suo percorso missionario, iniziato da giovane e ispirato dai racconti dei frati sulle loro esperienze in Albania e Africa, lo ha portato a dedicarsi con competenza e generosità all’aiuto delle persone più vulnerabili e dimenticate.

Dalla sua prima missione in Mozambico, dove si è occupato di progetti per l’utilizzo di sorgenti d’acqua a fini energetici, Sgobba ha partecipato attivamente all’organizzazione e realizzazione di numerose iniziative: invio di materiali, creazione di mense, scuole, laboratori, officine e gestione di terreni agricoli.

Ha fornito supporto tecnico e professionale, migliorando concretamente la qualità della vita delle comunità locali. Tra le sue opere più significative si annoverano la perforazione di pozzi artesiani, l’installazione di impianti di irrigazione, la costruzione di un Istituto Tecnico Agrario e di una chiesa a Mopeia, oltre al coinvolgimento di studenti locali nei progetti.

L’impegno di Sgobba si è esteso anche all’aiuto diretto di persone in difficoltà, ospitando in Italia un ragazzo con gravi problemi di salute e sostenendo due giovani donne nel completamento degli studi universitari, anche grazie al supporto del Lions Club Termoli Host.

La Melvin Jones Fellowship riconosce non solo il valore delle sue azioni, ma anche l’importanza di un impegno personale e continuo nel migliorare le condizioni di vita delle comunità più bisognose, incarnando pienamente i valori fondanti del Lions Club International.

Il Club Termoli Host esprime orgoglio per poter annoverare tra i suoi soci un esempio così significativo di dedizione, solidarietà e servizio umanitario.