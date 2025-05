Molise e inclusione: tappa strategica per il progetto “Spiaggia Abile”

MOLISE. È in partenza l’esperienza formativa da remoto degli undici partecipanti molisani ammessi al Corso di Alta Formazione “Il Disability Management. Discipline, funzioni, strumenti”, in collaborazione con la prestigiosa Sapienza Università di Roma (Dipartimento di Scienze Giuridiche) e sostenuto dal progetto Spiaggia Abile. I candidati, selezionati attraverso un bando pubblico, provengono dal territorio molisano e parteciperanno al percorso con il sostegno diretto del progetto, che ha incluso questa azione all’interno della propria strategia integrata.

Una tappa strategica per il progetto “Spiaggia Abile”

L’attivazione del percorso universitario rappresenta un tassello rilevante nel disegno complessivo di “Spiaggia Abile”, il progetto finanziato dal Ministero per le Disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso dalla Regione Molise in partenariato con i Comuni di Montenero di Bisaccia (capofila), Termoli, Campomarino e Petacciato. L’accordo con la Sapienza Università di Roma ha previsto l’attivazione di una collaborazione scientifica finalizzata alla qualificazione delle competenze professionali nel campo dell’inclusione lavorativa, attraverso la formazione di Disability manager.

Il Disability manager: una figura strategica per il futuro del lavoro

Proprio il Disability manager è oggi una delle figure professionali più promettenti nei processi di innovazione inclusiva delle organizzazioni. Si tratta di un profilo capace di analizzare e gestire le politiche di inclusione nei contesti lavorativi, pubblici e privati, con competenze che spaziano dall’ambito giuridico a quello organizzativo, fino alla relazione con i sistemi aziendali e istituzionali. Con questa iniziativa, la Regione Molise punta a colmare un vuoto professionale evidente e a promuovere nuove competenze in grado di incidere concretamente sulla qualità dell’accessibilità al lavoro, grazie alla convenzione con una delle migliori Università italiane nel settore umanistico, Sapienza Università di Roma risultata, per cinque anni consecutivi, prima al mondo per gli studi classici.

Un corso di alta specializzazione

Il corso, diretto dal prof. Stefano Bellomo, si svolgerà nei mesi di maggio e giugno 2025 in collaborazione con la Sapienza Università di Roma, per un totale di 50 ore di formazione e 7 CFU. È rivolto a laureati triennali o a ciclo unico di qualsiasi area disciplinare. I contenuti coprono ambiti chiave: normativa nazionale e internazionale sulla disabilità, sicurezza nei luoghi di lavoro, politiche attive per l’inserimento, ruolo delle Pubbliche Amministrazioni, progettazione di accomodamenti ragionevoli e gestione del rischio.

Un’azione all’interno di una strategia più ampia

L’Alta Formazione è una delle linee d’azione previste da “Spiaggia Abile”, un progetto che si articola su più direttrici, tra cui spiccano gli interventi infrastrutturali e le attività formative, come i tirocini di inclusione sociale in fase di attivazione e gestiti dall’Associazione A.Fa.S.E.V. di Isernia, componente del partenariato progettuale, insieme alla Regione Molise e ai quattro Comuni costieri, supportato sul piano tecnico-specialistico da Village4All ed Euricse.

Un modello di accessibilità integrata dalla costa molisana

“Spiaggia Abile” si propone come modello di riferimento nazionale per l’accessibilità integrata, in particolare nel comparto turistico. L’obiettivo è trasformare la costa molisana in un laboratorio di buone pratiche, attraverso un mix coerente di interventi su spazi, servizi e formazione del capitale umano. In questo contesto, la presenza di professionisti formati nel Disability Management rappresenta un acceleratore fondamentale per il cambiamento culturale.