Molise, terra di biodiversità: verso un modello di sviluppo sostenibile

CAMPOBASSO. Il tema della Biodiversità impegnerà in un incontro, in fase di organizzazione, l’Associazione degli Ex Consiglieri Regionali del Molise, per la valenza e la portata che l’argomento ha per una regione con le nostre territoriali peculiarità.

Lo ha deciso il Consiglio Direttivo, pensando ad un 2° appuntamento, dopo quello dello scorso anno a Larino e Portocannone, per promuovere ulteriori iniziative e territori meritevoli di attenzione, soprattutto da parte di chi conosce e vive, con non poche preoccupazioni, le conseguenze nocive di uno sviluppo predatorio e distruttivo.

È tempo di pensare, soprattutto nel Molise della ruralità e della Biodiversità, a un’economia sostenibile, che faccia dell’agricoltura, con il biologico e le aziende coltivatrici, il perno del proprio sviluppo futuro. In quanto mette a reddito le sue risorse, a partire dall’acqua. Territorio – vero bene comune – storia, cultura, paesaggio, ambiente, tradizioni costituiscono il tesoro del Molise, che attende valorizzazione e centralità nelle linee di sviluppo.

Pensare alla Biodiversità vuol dire: tutelare la fertilità del suolo, la bontà del cibo, la bellezza del paesaggio, quindi, il benessere dell’uomo e della Terra.

Il Molise, in questo campo, deve dimostrare il suo essere Regione Speciale.