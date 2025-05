Mostra d’arte alla scuola dell’infanzia di via Catania

TERMOLI. “A quattro anni dipingevo come Raffaello poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino”.

Partendo da questa frase di Pablo Picasso, i nostri piccoli artisti della scuola dell’infanzia di via Catania, guidati dalle loro maestre, hanno svolto numerose attività legate al progetto arte: “Mettiamoci in mostra facendo la nostra p… Arte”. Hanno imparato a conoscere artisti come Mirò, Matisse, Van Gogh, Picasso, Klimt, Frida, Haring, eseguendo con entusiasmo, curiosità e creatività, i quadri di questi grandi pittori in un clima di gioiosità e collaborazione reciproca.

I bambini hanno avuto l’opportunità di sperimentare con diverse tecniche e materiali da riciclo, scoprendo nuove possibilità espressive. Il progetto ha favorito lo sviluppo della creatività e dell’immaginazione nei bambini, permettendo loro di esprimere sé stessi in modo unico. Tutti gli elaborati realizzati possono essere “ammirati” alla mostra che si tiene fino a oggi, dalle ore 16 alle 17:30 presso la scuola trasformata in un tripudio di colori.